«Все зіпсував Зеленський: Лукашенко пояснив, чому не їздить на роботу на велосипеді



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі не хоче, що між ним та Володимиром Зеленським проводили паралелі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прийняв рішення не їздити на роботу на велосипеді після того, як цю ідею до нього озвучив його український колега Володимир Зеленський.

Лукашенко повідомив, що йому подобається велосипед, і він хотів би їздити на ньому на роботу.

«Все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, й я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився», - заявив президент Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.