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    У світі

    У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила пів мільйона

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    <p>За весь період епідемії зафіксовано 6 532 летальних випадків, 261&nbsp;150 людей одужали</p> - У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила пів мільйона

    За весь період епідемії зафіксовано 6 532 летальних випадків, 261 150 людей одужали

    За минулу добу виявлено 8 779 хворих на Covid-19, померли від інфекції 174 людини

    У Росії станом на 11 червня кількість хворих на коронавірс становить 502 436 осіб. Про це йдеться на сайті стопкоронавирус.рф.

    Зазначається, що за минулу добу виявлено 8 779 хворих на Covid-19, померли від інфекції 174 людини, за весь період епідемії зафіксовано 6 532 летальних випадків, 261 150 людей одужали.

    Напередодні оперативний штаб повідомив, що у Москві за добу від коронавірусної інфекції померли 53 людини.

    Найбільше хворих зареєстровано у Москві 201 221 людина, Московській області – 47 181, і Санкт-петербурзі – 19 769 людей.

    У світі від початку пандемії коронавірусу станом на 11 червня зафіксовано 7 357 794 випадків захворювання (+120 701 за добу). Жертвами хвороби на сьогодні стали 416 116 тисяч людей (+4939 за добу). Водночас, 3 454 712 хворих на сьогодні одужали (+84 343 за добу). Найбільше випадків зараження зафіксовано у США (1 999 900), Бразилії (772 416), Росії (493 023), Великій Британії (291 588) та Індії (276 583).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

    Росія хвороби вірус коронавірус
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