The Guardian аргументовано показала, як Путін пошив себе і Росію у дурні

Почавши війну в Україні, Путін думав, що кинув снаряд на Захід, але виявилося, що це був високоточний бумеранг

У разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, альянс суттєво зміцниться у Балтійському морі, яке розташоване поруч з Калінінградським анклавом

Британська газета The Guardian на прикладі Швеції та Фінляндії, які планують вступ до НАТО, пояснила, чому президент Росії Володимир Путін знову пошив себе та свою країну у дурні. За даними видання, Фінляндія багато років залишалася толерантною до Путіна й навіть були припущення, що вона наближається до співпраці з Росією, оскільки політична еліта Фінляндії «уникала російської опозиції». Однак тепер все змінюється.

Зазначається, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО, то альянс збільшить свій ВВП на 800 млрд євро. The Guardian наголошує, що й загальна межа альянсу з РФ збільшиться на 1300 км, через сусідство Росії та Фінляндії. Для порівняння: площа суші України становить 603 тис. кв. км, а ВВП – 155 млрд євро.

Крім цього, у разі входження країн до НАТО, альянс суттєво зміцниться у Балтійському морі, яке розташоване поруч з Калінінградським анклавом – стратегічною військово-морською базою Росії.

«Почавши війну в Україні, Путін думав, що кинув снаряд на Захід, але виявилося, що це був високоточний бумеранг. Жорстокий спосіб, яким Путін намагався закрити можливості безпеки України, призвів до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції», – зауважують експерти.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.

Водночас у Росії цю новину сприйняли негативно. Дмитро Медведєв натякнув на можливість розміщення в районі Балтійського моря ядерної зброї.