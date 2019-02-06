Янукович розказав, кого він підтримає на виборах в Україні



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Віктор Янукович сподівається на зміну влади в Україні

Янукович підтримає всіх, хто проти теперішньої влади

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що під час виборів президента України готовий підтримати тих політиків, які виступають проти теперішньої влади. Про це він заявив під час прес-конференції у Москві.

За словами Януковича, зараз у списку понад тридцять зареєстрованих кандидатів у президенти і серед них є нові або взагалі невідомі прізвища.

«Всі політики, які виступають проти теперішньої влади, таких політиків я готовий підтримати. Особливо сподіваюсь, що у політику прийдуть нові обличчя. Потрібно вливати свіжу кров у політику, молоду кров», - зазначив президент – втікач.

Нагадаємо, що екс-президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення у справі про державну зраду. Термін покарання обчислюватиметься з моменту затримання Януковича. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко розповів, як за часів Януковича Україну розділили на три військові зони.