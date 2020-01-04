  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украинская марка – лучшая марка года в Европе

    • Розсилка
    Украинская марка – лучшая марка года в Европе

    Европейские коллекционеры наградили марки Наталии Кохаль

    Украинские почтовые марки из серии «Птицы» заняли первое место на конкурсе «Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019». Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты» в Facebook.

    Лучшими марками прошедшего года стали «Аист белый» и «Соловей восточный» художницы Наталии Кохаль.

    «Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему «Птицы»: «Аист белый» и «Соловей восточный» авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото», - говорится в сообщении.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Украинская марка – лучшая марка года в Европе
    Украинская марка – лучшая марка года в Европе

    Кроме того, в «Укрпочте» отметили, что приобрести марки-победительницы можно уже сейчас в некоторых почтовых отделениях, филателистических точках, а также онлайн.

    Джерело: europa-stamps.blogspot.com

    искусство Европа птицы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ