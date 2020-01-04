Украинская марка – лучшая марка года в Европе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Европейские коллекционеры наградили марки Наталии Кохаль

Украинские почтовые марки из серии «Птицы» заняли первое место на конкурсе «Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019». Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты» в Facebook.

Лучшими марками прошедшего года стали «Аист белый» и «Соловей восточный» художницы Наталии Кохаль.

«Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему «Птицы»: «Аист белый» и «Соловей восточный» авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото», - говорится в сообщении.

Кроме того, в «Укрпочте» отметили, что приобрести марки-победительницы можно уже сейчас в некоторых почтовых отделениях, филателистических точках, а также онлайн.

Джерело: europa-stamps.blogspot.com