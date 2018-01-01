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    Японія висловила протест КНР через військову діяльність біля спірних островів

    В районі Сенкаку/Даоюйдао було помічено також підводний човен
    У четвер, 11 січня, секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга закликав КНР утримуватися від будь-яких кроків, які можуть зашкодити нормалізації відносин. Дану заяву було зроблено після того, як фрегат ВМФ КНР був помічений в водах, які прилягають до територіального моря навколо спірних островів Сенкаку/Даоюйдао в Східно-Китайському морі.
    • Сьогодні, 18:57
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    Фрегат ВМФ КНР
    Фрегат ВМФ КНР

    В районі Сенкаку/Даоюйдао було помічено також підводний човен

    У четвер, 11 січня, секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга закликав КНР утримуватися від будь-яких кроків, які можуть зашкодити нормалізації відносин. Дану заяву було зроблено після того, як фрегат ВМФ КНР був помічений в водах, які прилягають до територіального моря навколо спірних островів Сенкаку/Даоюйдао в Східно-Китайському морі.

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    Окрім того, у МЗС Японії відбулася зустріч за участі китайського посла, під час якої японські дипломати висловили своє занепокоєння китайською військовою діяльністю. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    У відповідь на це китайська сторона заявила, що має повне право діяти так, як забажає, у власних територіальних водах.

    Як наслідок, фрегат ВМФ КНР з’явився біля островів Сенкаку/Даоюйдао після того, як у його територіальні води зайшли два японські судна.

    Окрім того, як стало сьогодні відомо, в районі спірних островів Східно-Китайського моря в цей же час перебував іноземний підводний човен. Японська сторона відмовилася деталізувати, якій країні він належить. При цьому в четвер підводний човен залишив район китайсько-японських протиріч. 

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