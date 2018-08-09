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    У світі

    Юристи Трампа відкинули умови Мюллера щодо інтерв'ю з президентом

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    Дональд Трамп - Юристи Трампа відкинули умови Мюллера щодо інтерв'ю з президентом
    Дональд Трамп

    Адвокати президента Трампа відхилили останні умови спецпрокурора щодо проведення інтерв'ю

    Група юристів глави Білого дому, яка надіслала в середу офіційну відповідь спецпрокурору Мюллеру щодо інтерв'ю з президентом, насправді відхилила останню пропозицію слідчих та запропонувала обмежити формат відповідей слідству.

    Про це повідомило в середу американське видання The New York Times із посиланням на поінформовані джерела.

    «Адвокати президента Трампа відхилили останні умови спецпрокурора (Мюллера – ред.) щодо проведення інтерв'ю в рамках російського розслідування, натомість запропонували в середу обмежені рамки для відповіді на запитання», - йдеться в публікації.

    Раніше повідомлялося, що адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що юридична команда президента Трампа надала офіційну відповідь спецпрокурору Роберту Мюллеру щодо готовності проведення інтерв'ю з президентом.

    Нагадаємо, 1 серпня президент США у Twitter закликав генерального прокурора Джеффа Сешнза зупинити розслідування ймовірного російського втручання у президентські вибори 2016 року.

    Крім того, він звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера, який здійснює розслідування, у конфлікті інтересів.

    Раніше Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року. Трамп, зокрема, вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером.

    Також Трамп заявляв, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії

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