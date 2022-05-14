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    Кримінал

    Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів

    Президент РФ Путін та очільник МЗС Лавров перебувають під функціональним імунітетом - Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів
    Президент РФ Путін та очільник МЗС Лавров перебувають під функціональним імунітетом

    Українська прокуратура розраховує на Міжнародний кримінальний суд у контексті можливого притягнення Путіна та Лаврова до відповідальності

    Президент країни-агресорки Володимир Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебувають під функціональним імунітетом, але українські правоохоронці збирають докази їхньої причетності до злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова під час телемарафону.

    «У всьому цивілізованому світі залишаються люди під функціональним імунітетом. Це президент РФ Путін. Ми збираємо всі докази, де він має відношення до злочину агресії, до злочинів проти людства та до злочинів геноциду. Але ми не можемо відкрито, поки він президент, взяти і висунути обвинувачення», – сказала вона.

    Також під функціональним імунітетом, за словами Венедіктової, перебуває глава російського МЗС і прем'єр-міністр. «Але це не означає, що ми не збираємо докази їхньої злочинної діяльності, – ми це все робимо», – запевнила генпрокурорка.

    Також вона наголосила, що українська прокуратура розраховує на Міжнародний кримінальний суд у контексті можливого притягнення цих осіб до відповідальності. «Я роблю велику ставку та сподіваюся на Міжнародний кримінальний суд», – зазначила генпрокурорка.

    Вона додала, що українські правоохоронці розслідують справу з геноциду з першого дня агресії РФ, вже є два підозрювані щодо закликів до геноциду. «Коли ми будемо готові вийти з кваліфікацією геноцид з конкретними особами, яких ми в тому звинувачуватимемо, ви одразу про це дізнаєтеся... За геноцидом як українське правосуддя може рухатися, так і МКС», – додала Венедіктова.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини.

    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора путін Сергій Лавров Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів