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    У світі

    З Туреччини до Греції за два дні перепливли 160 мігрантів

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    Нелегальні мігранти продовжують прибувати в ЄС - З Туреччини до Греції за два дні перепливли 160 мігрантів
    Нелегальні мігранти продовжують прибувати в ЄС

    Греція за певних умов має право відіслати мігрантів назад до Туреччини

    За два дні, 24-25 серпня, більше 160 мігрантів перепливли з Туреччини на материкову Грецію, а також на острови східної частини Егейського моря.

    Про це повідомила берегова охорона Греції, пише DW.

    Греція має право відіслати назад до Туреччини тільки мігрантів, які висаджуються на грецьких островах у східній частині Егейського моря, у разі якщо їм буде відмовлено в отриманні притулку в Греції.

    Згідно з доповіддю Єврокомісії, за станом на 5 травня 2019 року в ЄС прибули 11 тис. 217 осіб.

    Нагадаємо, у ніч проти суботи 356 врятованих у Середземному морі мігрантів зійшли з корабля Ocean Viking на берег Мальти. 

    Тепер їх розподілять між собою шість країн Євросоюзу.

    Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісти зникли 2262 шукачі кращої долі. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб (у 2017-му - 172 301 особа).

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