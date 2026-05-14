Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
Москальковій Держдума вже знайшла заміну
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Держдума Росії вже призначила нового омбудсмена

У четвер, 14 травня 2026 року, Державна дума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову, яка замінила на цій посаді Тетяну Москалькову. Зміна керівництва відбулася у зв'язку із закінченням максимально дозволеного законом терміну перебування Москалькової на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Чому пішла Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова беззмінно очолювала відомство протягом 10 років – з квітня 2016 року. За російським законодавством, одна й та сама особа не може обіймати посаду федерального омбудсмена понад два п'ятирічні терміни поспіль. 

Формально її повноваження закінчилися ще у квітні 2026 року, проте вона продовжувала виконувати обов'язки до затвердження кандидатури наступника. 

Для України Москалькова насамперед відома як публічний координатор процесів обміну військовополоненими та тілами загиблих з російського боку.

Через свою участь у забезпеченні агресії вона перебуває під жорсткими санкціями:

  • США – за причетність до депортації українських дітей;
  • Європейського Союзу – за заперечення існування фільтраційних таборів на окупованих територіях.

Що відомо про наступницю

Державна дума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову
Державна дума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову
фото: Вікіпедія

37-річна Яна Лантратова до призначення була депутатом Держдуми від прокремлівської фракції «Справедлива Росія – За правду» та очолювала профільний комітет з розвитку громадянського суспільства. За її кандидатуру проголосував 301 депутат російського парламенту.

Попри молодий вік, вона тривалий час працювала у структурах Адміністрації президента РФ, зокрема була відповідальним секретарем Ради з прав людини та координувала роботу з підконтрольними Кремлю некомерційними організаціями.

Лантратова повністю підтримує офіційну лінію російської влади. Її призначення розцінюють як перехід інституту омбудсмена до ще більш непублічного та контрольованого формату.

Лантратова також була автором кількох резонансних законопроєктів, зокрема про заборону громадянам «недружніх країн» усиновлювати та бути опікунами дітей із Росії, який так і не був прийнятий.

Лантратова разом із головою «Справедливої ​​Росії» Сергієм Мироновим та його дружиною Інною Варламовою їздила у 2022 році в окупований Херсон, звідки вони вивезли 10-місячну українську дівчинку та змінили її дані. У березні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Лантратовій та Варламовій, які вивезли з Херсона у Росію двох українських дітей.

За інформацією порталу 1News, саме Яна Лантратова тепер перебере на себе ключові адміністративні функції російської сторони у гуманітарних питаннях та взаємодії щодо військовополонених.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що затримка процесу пов'язана виключно з позицією Москви. Він підкреслив, що задекларовані домовленості з РФ ніколи не дають стовідсоткових гарантій їхнього виконання. Лубінець додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу – списки давно передані, а російська сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні списки для проведення масштабного обміну у форматі «1000 на 1000». Попри саботаж з боку Кремля, українські профільні відомства продовжують щоденну роботу для повернення всіх українців додому.

Читайте також:

Теги: омбудсмен новости росіяни росія Тетяна Москалькова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
27 квiтня, 09:32
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
15 квiтня, 13:00
Поступки територіями не зупинять агресію Путіна в Україні – Atlantic Council
Поступки територіями не зупинять агресію Путіна в Україні – Atlantic Council
20 квiтня, 04:20
Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
23 квiтня, 11:52
Держдума запропонувала підприємствам РФ створити власні збройні підрозділи
РФ переклала оборону на бізнес? Держдума запропонувала озброїти підприємства
30 квiтня, 14:58
Київ шукає юридичні механізми, щоб ініціювати процедуру передачі приміщень громаді міста
«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі
1 травня, 11:19
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Під час огляду станції фахівці зафіксували пошкодження обладнання лабораторії
Росія пошкодила обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній. Заява МАГАТЕ
5 травня, 07:58
Бійці польської армії
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52

Політика

Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан
Мадяр скасував надзвичайний стан в Угорщині, який запровадив Орбан
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США: коли можлива поїздка (відео)
Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США: коли можлива поїздка (відео)
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Латвія залишилася без уряду. Прем'єрка подала у відставку
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua