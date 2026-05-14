Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце

Держдума Росії вже призначила нового омбудсмена

У четвер, 14 травня 2026 року, Державна дума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову, яка замінила на цій посаді Тетяну Москалькову. Зміна керівництва відбулася у зв'язку із закінченням максимально дозволеного законом терміну перебування Москалькової на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Чому пішла Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова беззмінно очолювала відомство протягом 10 років – з квітня 2016 року. За російським законодавством, одна й та сама особа не може обіймати посаду федерального омбудсмена понад два п'ятирічні терміни поспіль.

Формально її повноваження закінчилися ще у квітні 2026 року, проте вона продовжувала виконувати обов'язки до затвердження кандидатури наступника.

Для України Москалькова насамперед відома як публічний координатор процесів обміну військовополоненими та тілами загиблих з російського боку.

Через свою участь у забезпеченні агресії вона перебуває під жорсткими санкціями:

США – за причетність до депортації українських дітей;

Європейського Союзу – за заперечення існування фільтраційних таборів на окупованих територіях.

Що відомо про наступницю

Державна дума РФ призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову фото: Вікіпедія

37-річна Яна Лантратова до призначення була депутатом Держдуми від прокремлівської фракції «Справедлива Росія – За правду» та очолювала профільний комітет з розвитку громадянського суспільства. За її кандидатуру проголосував 301 депутат російського парламенту.

Попри молодий вік, вона тривалий час працювала у структурах Адміністрації президента РФ, зокрема була відповідальним секретарем Ради з прав людини та координувала роботу з підконтрольними Кремлю некомерційними організаціями.

Лантратова повністю підтримує офіційну лінію російської влади. Її призначення розцінюють як перехід інституту омбудсмена до ще більш непублічного та контрольованого формату.

Лантратова також була автором кількох резонансних законопроєктів, зокрема про заборону громадянам «недружніх країн» усиновлювати та бути опікунами дітей із Росії, який так і не був прийнятий.

Лантратова разом із головою «Справедливої ​​Росії» Сергієм Мироновим та його дружиною Інною Варламовою їздила у 2022 році в окупований Херсон, звідки вони вивезли 10-місячну українську дівчинку та змінили її дані. У березні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Лантратовій та Варламовій, які вивезли з Херсона у Росію двох українських дітей.

За інформацією порталу 1News, саме Яна Лантратова тепер перебере на себе ключові адміністративні функції російської сторони у гуманітарних питаннях та взаємодії щодо військовополонених.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що затримка процесу пов'язана виключно з позицією Москви. Він підкреслив, що задекларовані домовленості з РФ ніколи не дають стовідсоткових гарантій їхнього виконання. Лубінець додав, що українська перемовна група давно зробила свою роботу – списки давно передані, а російська сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні списки для проведення масштабного обміну у форматі «1000 на 1000». Попри саботаж з боку Кремля, українські профільні відомства продовжують щоденну роботу для повернення всіх українців додому.