Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Франції з’явилося близько 10 нових жертв Епштейна

У межах масштабного французького розслідування діяльності мережі покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна правоохоронці зафіксували близько 10 нових ймовірних жертв. Про це в ефірі телеканалу RTL розповіла прокурорка Парижа Лора Бекко, інформує «Главком».

За словами прокурорки, загальна кількість осіб, які офіційно заявили про себе у французькому контексті справи Епштейна, наразі зросла вже до близько 20 людей.

«Мета полягає в тому, щоб з’ясувати характер відносин, які пан Епштейн мав з усіма причетними особами, перш ніж допитувати будь-кого, хто може бути причетним до справи», – пояснила тактику Лора Бекко.

Прокурорка розповіла, що це розслідування було розпочато за фактом «торгівлі людьми» після оприлюднення американською владою тисяч документів з розслідувань щодо американського фінансиста, який помер у 2019 році.

Головні деталі процесу:

Підстава для справи: розслідування за фактом торгівлі людьми розпочали після оприлюднення у США тисяч розсекречених документів про злочини фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці в 2019 році.

розслідування за фактом торгівлі людьми розпочали після оприлюднення у США тисяч розсекречених документів про злочини фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці в 2019 році. Головна мета Парижа: виявити та притягнути до відповідальності будь-яких посередників чи спільників Епштейна на території Франції.

виявити та притягнути до відповідальності будь-яких посередників чи спільників Епштейна на території Франції. Тактика слідства: прокуратура перебуває на етапі збору свідчень та аналізу речових доказів. Жодного потенційного підозрюваного чи причетну особу ще не допитували.

прокуратура перебуває на етапі збору свідчень та аналізу речових доказів. Жодного потенційного підозрюваного чи причетну особу ще не допитували. Міжнародний трек: Франція вже готує офіційні запити про міжнародну правову допомогу, щоб проводити слідчі дії за кордоном та опитувати свідків в інших країнах.

«Главком» писав, що через роки після загадкової смерті фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, федеральний суд у Вайт-Плейнсі (штат Нью-Йорк) оприлюднив текст його імовірної передсмертної записки. У записці Епштейн висловлює обурення результатами розслідування, стверджуючи, що федеральні агенти не змогли знайти доказів його поточної діяльності, а всі звинувачення ґрунтувалися на подіях минулого.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік дав свідчення Комітету з нагляду Палати представників у межах розслідування контактів із фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

До слова, жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах.