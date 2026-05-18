До прокуратури Парижа звернулися нові жертви Епштейна

Лариса Голуб
Прокурор Парижа Лора Беккуо
фото: RTL
У Франції з’явилося близько 10 нових жертв Епштейна

У межах масштабного французького розслідування діяльності мережі покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна правоохоронці зафіксували близько 10 нових ймовірних жертв. Про це в ефірі телеканалу RTL розповіла прокурорка Парижа Лора Бекко, інформує «Главком».

За словами прокурорки, загальна кількість осіб, які офіційно заявили про себе у французькому контексті справи Епштейна, наразі зросла вже до близько 20 людей.

«Мета полягає в тому, щоб з’ясувати характер відносин, які пан Епштейн мав з усіма причетними особами, перш ніж допитувати будь-кого, хто може бути причетним до справи», – пояснила тактику Лора Бекко.

Прокурорка розповіла, що це розслідування було розпочато за фактом «торгівлі людьми» після оприлюднення американською владою тисяч документів з розслідувань щодо американського фінансиста, який помер у 2019 році.

Головні деталі процесу:

  • Підстава для справи: розслідування за фактом торгівлі людьми розпочали після оприлюднення у США тисяч розсекречених документів про злочини фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці в 2019 році.
  • Головна мета Парижа: виявити та притягнути до відповідальності будь-яких посередників чи спільників Епштейна на території Франції.
  • Тактика слідства: прокуратура перебуває на етапі збору свідчень та аналізу речових доказів. Жодного потенційного підозрюваного чи причетну особу ще не допитували.
  • Міжнародний трек: Франція вже готує офіційні запити про міжнародну правову допомогу, щоб проводити слідчі дії за кордоном та опитувати свідків в інших країнах.

«Главком» писав, що через роки після загадкової смерті фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, федеральний суд у Вайт-Плейнсі (штат Нью-Йорк) оприлюднив текст його імовірної передсмертної записки. У записці Епштейн висловлює обурення результатами розслідування, стверджуючи, що федеральні агенти не змогли знайти доказів його поточної діяльності, а всі звинувачення ґрунтувалися на подіях минулого.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік дав свідчення Комітету з нагляду Палати представників у межах розслідування контактів із фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. 

До слова, жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах. 

