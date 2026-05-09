Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Омельченко додав, що підвищення прайс-кепів є важливою умовою розвитку когенерації
фото: depositphotos.com

Перегляд прайс-кепів відновив роботу когенерації – Омельченко

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії дозволила відновити роботу когенераційних установок і покращила умови для інвестицій у розподілену генерацію. Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, попереднє зниження граничних цін мало прямий негативний ефект для ринку.

«Певні проблеми є, ви знаєте, що з 1 квітня НКРЕКП прийняло постанову зі зниження прайс-кепів електричної енергії. І в результаті більшість цих когенераційних установок зупинилася», – зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що саме перегляд прайс-кепів дозволив змінити ситуацію та повернути економічні стимули для інвесторів.

«НКРЕКП змінило буквально після цієї наради прайс-кепи. Це значно покращило роботу і інвестиційний клімат, саме для когенераційних установок, взагалі розподільної генерації», – наголосив експерт.

Омельченко додав, що підвищення прайс-кепів є важливою умовою розвитку когенерації, яка має стати ключовим елементом енергетичної стійкості в умовах війни та ризиків нових пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, ексочільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає зміну граничних цін необхідним кроком для відновлення роботи ринку та уникнення дефіциту електроенергії.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП клімат енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи
Занижені прайс-кепи блокують імпорт, змушуючи бізнес переходити на дорожчі генератори – експерт
11 квiтня, 18:15
Рішення щодо прайс-кепів безпосередньо впливає на можливості імпорту електроенергії
Повернення до нижчих прайс-кепів йде врозріз із реальною ситуацією в енергосистемі – ЗМІ
11 квiтня, 16:00
Головна причина сповільнення – наслідки російських атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру в умовах дуже холодної зими
Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс? Авторська стаття
7 травня, 17:55
Кличко заявив про дефіцит коштів на енергостійкість Києва
Кличко визнав проблему. Києву бракує грошей на енергостійкість
23 квiтня, 21:44
Міністр повідомив про підготовку до осінньо-зимового періоду
Відновлення електрогенерації: Шмигаль назвав ключові пріоритети
22 квiтня, 16:17
ЄС готує централізовані закупівлі газу через загрозу дефіциту
ЄС посилив підготовку до енергокризи і повертає спільні закупівлі
21 квiтня, 18:49
Київ цифровізував компенсації за сонячні електростанції для житлових будинків
Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
19 квiтня, 15:08
Деякі сорти насіння овочів просто не пристосовані до певних умов
Як правильно вибирати насіння овочів: 10 порад фахівця
19 квiтня, 11:30
Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
14 квiтня, 11:12

Економіка

Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо
Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація
Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація
Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до бюджету-2026
Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до бюджету-2026
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua