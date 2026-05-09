Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова

Перегляд прайс-кепів відновив роботу когенерації – Омельченко

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії дозволила відновити роботу когенераційних установок і покращила умови для інвестицій у розподілену генерацію. Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, попереднє зниження граничних цін мало прямий негативний ефект для ринку.

«Певні проблеми є, ви знаєте, що з 1 квітня НКРЕКП прийняло постанову зі зниження прайс-кепів електричної енергії. І в результаті більшість цих когенераційних установок зупинилася», – зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що саме перегляд прайс-кепів дозволив змінити ситуацію та повернути економічні стимули для інвесторів.

«НКРЕКП змінило буквально після цієї наради прайс-кепи. Це значно покращило роботу і інвестиційний клімат, саме для когенераційних установок, взагалі розподільної генерації», – наголосив експерт.

Омельченко додав, що підвищення прайс-кепів є важливою умовою розвитку когенерації, яка має стати ключовим елементом енергетичної стійкості в умовах війни та ризиків нових пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, ексочільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає зміну граничних цін необхідним кроком для відновлення роботи ринку та уникнення дефіциту електроенергії.