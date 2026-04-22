Німеччина взяла курс на масштабне переозброєння Бундесверу

Єгор Голівець
Німеччина представила військову стратегію: РФ визнано загрозою
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Стратегія передбачила 460 тисяч військових і ставку на нові технології

Німеччина вперше в історії затвердила власну військову стратегію, у якій Росію офіційно визначено головною загрозою безпеці в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За словами Пісторіуса, Кремль під керівництвом Володимира Путіна розглядає військову силу як інструмент реалізації власних інтересів і готується до прямого протистояння з НАТО. Документ фіксує, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу, використовуючи шпигунство, диверсії та кібератаки.

Міністр наголосив, що Москва створює передумови для можливого збройного нападу на країни Альянсу. У зв’язку з цим нова стратегія передбачає суттєве посилення оборонного потенціалу Німеччини.

Зокрема, відповідно до концепції, щонайменше 460 тисяч німецьких військових разом із союзниками мають бути готові до відбиття потенційної агресії. Берлін ставить за мету перетворити Бундесвер на найпотужнішу конвенційну армію Європи.

Документ передбачає досягнення технологічної переваги та масштабне нарощування військових можливостей. У стратегії зазначено, що майбутні війни вестимуться як із використанням високих технологій, так і масових дешевих засобів ураження.

Серед ключових напрямів розвитку визначено штучний інтелект, квантові обчислення та робототехніку. Паралельно акцент зроблено на застосуванні безпілотників і забезпеченні інформаційної переваги в космосі та кіберпросторі.

Окрему увагу приділено модернізації озброєння. Бундесвер планує збільшити кількість високоточних систем великої дальності та розбудувати багаторівневу систему протиповітряної оборони. Також передбачено посилення ролі резерву, який має бути повністю укомплектований для оперативного розгортання.

Попри те, що США залишаються ключовим партнером у межах НАТО, нова стратегія визначає необхідність підвищення ролі саме німецької армії. Берлін підтвердив готовність брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі та продовжувати участь у механізмах ядерного стримування.

Автори документа наголошують, що в сучасних умовах більше не існує безпечного тилу. Потенційними цілями у разі конфлікту можуть стати не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура, економіка та все суспільство.

Нагадаємо, що різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми. 

Читайте також

Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти
Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти
19 квiтня, 04:31
Інтернет – єдина тема, яка заторкнула всіх росіян
Закриття інтернету в РФ та мобілізація. Міфи та реальність
17 квiтня, 12:12
Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
7 квiтня, 07:54
Автівки залишаються стояти на складах через низький попит
Найбільший російський автозавод призупиняє виробництво: у чому причина
6 квiтня, 13:35
Передумови до глобальної дестабілізації були закладені діями Росії
Історик пояснив, чи почалася вже Третя світова та назвав країну, яка відкрила скриньку Пандори
5 квiтня, 16:15
Україна готова ділитися цим унікальним досвідом для захисту Ормузької протоки
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
5 квiтня, 12:50
World Climbing відповіла на запит «Главкома»
World Climbing офіційно визнала, що російські військові можуть бути нейтральними атлетами
3 квiтня, 11:42
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
29 березня, 15:59
Тіньовий флот РФ застряг у затоці через зупинку портів
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
25 березня, 16:02

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
