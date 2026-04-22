Німеччина взяла курс на масштабне переозброєння Бундесверу

Стратегія передбачила 460 тисяч військових і ставку на нові технології

Німеччина вперше в історії затвердила власну військову стратегію, у якій Росію офіційно визначено головною загрозою безпеці в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За словами Пісторіуса, Кремль під керівництвом Володимира Путіна розглядає військову силу як інструмент реалізації власних інтересів і готується до прямого протистояння з НАТО. Документ фіксує, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу, використовуючи шпигунство, диверсії та кібератаки.

Міністр наголосив, що Москва створює передумови для можливого збройного нападу на країни Альянсу. У зв’язку з цим нова стратегія передбачає суттєве посилення оборонного потенціалу Німеччини.

Зокрема, відповідно до концепції, щонайменше 460 тисяч німецьких військових разом із союзниками мають бути готові до відбиття потенційної агресії. Берлін ставить за мету перетворити Бундесвер на найпотужнішу конвенційну армію Європи.

Документ передбачає досягнення технологічної переваги та масштабне нарощування військових можливостей. У стратегії зазначено, що майбутні війни вестимуться як із використанням високих технологій, так і масових дешевих засобів ураження.

Серед ключових напрямів розвитку визначено штучний інтелект, квантові обчислення та робототехніку. Паралельно акцент зроблено на застосуванні безпілотників і забезпеченні інформаційної переваги в космосі та кіберпросторі.

Окрему увагу приділено модернізації озброєння. Бундесвер планує збільшити кількість високоточних систем великої дальності та розбудувати багаторівневу систему протиповітряної оборони. Також передбачено посилення ролі резерву, який має бути повністю укомплектований для оперативного розгортання.

Попри те, що США залишаються ключовим партнером у межах НАТО, нова стратегія визначає необхідність підвищення ролі саме німецької армії. Берлін підтвердив готовність брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Європі та продовжувати участь у механізмах ядерного стримування.

Автори документа наголошують, що в сучасних умовах більше не існує безпечного тилу. Потенційними цілями у разі конфлікту можуть стати не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура, економіка та все суспільство.

