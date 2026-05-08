Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів

Підозрілі ставки на $7 млрд зробили за хвилини до заяв президента США щодо Ірану та цін на нафту

Невідомий трейдер робив масштабні ставки на падіння цін на нафту безпосередньо перед резонансними заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Загальна сума таких операцій сягнула $7 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про так звані «короткі» ставки на нафтові ф’ючерси Brent, WTI, дизельне пальне та бензин на біржах ICE і CME. Аналітики звернули увагу на незвично великі й концентровані продажі активів, які відбувалися за кілька хвилин або годин до важливих політичних анонсів Вашингтона та Тегерана.

За даними Reuters, виявлений обсяг угод у $7 млрд значно перевищує $2,6 млрд, які вже стали предметом перевірки з боку Міністерства юстиції США.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) повідомляла, що стежить за підозрілими операціями на ринку енергоносіїв, однак офіційно факт повноцінного розслідування не підтверджувала.

Журналісти та експерти виділили кілька епізодів, коли масові продажі активів відбувалися незадовго до заяв, які впливали на світові ціни на нафту.

Так, 23 березня за 15 хвилин до заяви Дональда Трампа про відкладення ударів по Ірану було продано 20 тис. лотів Brent і WTI на $1,35 млрд, а також активи на $122 млн у дизелі та $81 млн у бензині. Після цього нафтові котирування впали приблизно на 15%.

7 квітня, перед оголошенням про двотижневе припинення вогню, на ринку зафіксували продажі на $2,12 млрд. Після заяви Brent також просів майже на 15%.

17 квітня, за кілька хвилин до заяви Міністерства закордонних справ Ірану щодо Ормузької протоки, на ринок виставили активи приблизно на $2 млрд.

Ще один епізод стався 21 квітня. Тоді ставка на $830 млн була зроблена приблизно за 15 хвилин до рішення Трампа подовжити режим припинення вогню.

Аналітики вважають, що подібні угоди могли принести організаторам сотні мільйонів доларів прибутку завдяки різкому падінню цін після політичних заяв. Наразі особу трейдера або групи трейдерів, які стояли за цими операціями, встановити не вдалося.

Нагадаємо, світові ціни на нафту останніми днями різко зросли після атак та інцидентів у Перській затоці, які поставили під загрозу близько 20% світового морського експорту нафти.

На цьому тлі вартість Brent перевищувала $114 за барель, однак ринок почав коригуватися після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах щодо Ірану та сигналів про можливу деескалацію конфлікту. Інвестори також позитивно відреагували на дії Вашингтона із захисту судноплавства та сподівання на збереження режиму перемир’я.