Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
Перед політичними заявами Трампа хтось масово обвалював ціни на нафту
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Підозрілі ставки на $7 млрд зробили за хвилини до заяв президента США щодо Ірану та цін на нафту

Невідомий трейдер робив масштабні ставки на падіння цін на нафту безпосередньо перед резонансними заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Загальна сума таких операцій сягнула $7 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про так звані «короткі» ставки на нафтові ф’ючерси Brent, WTI, дизельне пальне та бензин на біржах ICE і CME. Аналітики звернули увагу на незвично великі й концентровані продажі активів, які відбувалися за кілька хвилин або годин до важливих політичних анонсів Вашингтона та Тегерана.

За даними Reuters, виявлений обсяг угод у $7 млрд значно перевищує $2,6 млрд, які вже стали предметом перевірки з боку Міністерства юстиції США.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) повідомляла, що стежить за підозрілими операціями на ринку енергоносіїв, однак офіційно факт повноцінного розслідування не підтверджувала.

Журналісти та експерти виділили кілька епізодів, коли масові продажі активів відбувалися незадовго до заяв, які впливали на світові ціни на нафту.

Так, 23 березня за 15 хвилин до заяви Дональда Трампа про відкладення ударів по Ірану було продано 20 тис. лотів Brent і WTI на $1,35 млрд, а також активи на $122 млн у дизелі та $81 млн у бензині. Після цього нафтові котирування впали приблизно на 15%.

7 квітня, перед оголошенням про двотижневе припинення вогню, на ринку зафіксували продажі на $2,12 млрд. Після заяви Brent також просів майже на 15%.

17 квітня, за кілька хвилин до заяви Міністерства закордонних справ Ірану щодо Ормузької протоки, на ринок виставили активи приблизно на $2 млрд.

Ще один епізод стався 21 квітня. Тоді ставка на $830 млн була зроблена приблизно за 15 хвилин до рішення Трампа подовжити режим припинення вогню.

Аналітики вважають, що подібні угоди могли принести організаторам сотні мільйонів доларів прибутку завдяки різкому падінню цін після політичних заяв. Наразі особу трейдера або групи трейдерів, які стояли за цими операціями, встановити не вдалося.

Нагадаємо, світові ціни на нафту останніми днями різко зросли після атак та інцидентів у Перській затоці, які поставили під загрозу близько 20% світового морського експорту нафти.

На цьому тлі вартість Brent перевищувала $114 за барель, однак ринок почав коригуватися після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах щодо Ірану та сигналів про можливу деескалацію конфлікту. Інвестори також позитивно відреагували на дії Вашингтона із захисту судноплавства та сподівання на збереження режиму перемир’я.

Читайте також:

Теги: інвестиції біржа Дональд Трамп нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп визнає вразливість республіканців, зазначаючи, що партія влади рідко перемагає на проміжних виборах
Адміністрація Трампа почала готуватися до ймовірної поразки республіканців на виборах до Конгресу США – WP
5 травня, 00:59
Чому «Проєкт Свобода» Трампа не працює
Провал «Проєкту Свобода»: судна обирають Іран замість США
4 травня, 17:41
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
Трамп заявив, що США почнуть звільняти кораблі в Ормузькій протоці
4 травня, 00:29
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
29 квiтня, 16:29
Чарльз підкреслив історичну єдність США та Великої Британії
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
29 квiтня, 05:46
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США
24 квiтня, 22:57
Трамп позитивно оцінив іранського міністра перед можливими перемовинами
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
23 квiтня, 04:56
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
18 квiтня, 07:19
Папа Лев XIV може відмовитися від поїздки на 250-річчя Америки
Скандал між Ватиканом та Білим домом ставить під удар головне свято США: подробиці
10 квiтня, 13:51

Економіка

Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)
Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)
Rheinmetall веде переговори щодо купівлі суднобудівної верфі в Румунії
Rheinmetall веде переговори щодо купівлі суднобудівної верфі в Румунії
Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ
Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua