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Депортація українців з ЄС. Названо три категорії, які опинилися у зоні ризику

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Депортація українців з ЄС. Названо три категорії, які опинилися у зоні ризику
Українців можуть позбавити права перебувати в ЄС
фото: eu-ua.kmu.gov.ua

Продовження тимчасового захисту до 2028 року не означає, що всі українці зможуть безумовно залишатися в Євросоюзі

Попри продовження тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі до березня 2028 року, за певних обставин людина може втратити законні підстави для перебування в ЄС. Найбільші ризики стосуються тих, хто порушив правила перетину кордону, законодавство або використав підроблені документи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Раду Європейського Союзу.

Зазначається, що під загрозою депортації насамперед опиняються три категорії людей. Перша – ті, хто потрапив на територію Шенгенської зони нелегально, тобто оминув офіційні пункти пропуску.

Друга категорія – особи, які скоїли кримінальний злочин або становлять загрозу громадському порядку. За таких обставин наявність тимчасового захисту не гарантує можливості залишатися на території країни ЄС.

Третя категорія – люди, які в'їхали до Євросоюзу за підробленими документами або свідомо надали неправдиву інформацію про себе.

Примусове видворення водночас не обов'язково означає повернення саме до України. Порушників можуть направляти до третіх країн-хабів на загальних підставах.

Крім того, депортація може супроводжуватися забороною на в'їзд до Євросоюзу протягом певного періоду. Інформацію про відповідну особу можуть внести до спільної Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Таким чином, продовження механізму тимчасового захисту не звільняє українців від необхідності дотримуватися міграційних правил та законодавства країни перебування.

Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі продовжили до березня 2028 року. Станом на кінець травня 2026 року цим статусом у країнах ЄС користувалися понад 4,3 млн людей, які залишили Україну через війну.

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Теги: біженці Європейський Союз Україна ухилянти

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