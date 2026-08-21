У Великій Британії зафіксовано найвищий рівень депортацій за останні 10 років

24 471 людину було депортовано у зв’язку з розглядом питань про надання притулку

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що з часу загальних виборів 2024 року з країни було вислано понад 80 тис. осіб, що на 52% більше, ніж за два роки до виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

МВС зазначило, що серед депортованих – іноземні злочинці, особи, які порушили імміграційне законодавство, та особи, які перебували у Великій Британії нелегально. Кількість депортацій досягла найвищого рівня з 2016 року.

З загальної кількості депортованих 24 471 людину було депортовано у зв’язку з розглядом питань про надання притулку, 6 103 – мігрантів, які прибули на невеликих човнах, та 11 733 – іноземних громадян, які вчинили злочини.

«Це надзвичайно важливий крок у наших зусиллях щодо відновлення контролю над нашим кордоном та забезпечення більшої справедливості нашої міграційної системи для всіх. Ці нові статистичні дані несуть чіткий сигнал. Ми завжди радо прийматимемо тих, хто приїжджає сюди на законних підставах і прагне побудувати краще життя. Але якщо ви приїжджаєте сюди нелегально або порушуєте наші закони, ми відправимо вас додому», – заявила міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Посадовиця додала: «Я знаю, що попереду ще багато роботи. Саме тому ми працюємо над новим законодавством, яке дозволить швидше висилати тих, хто перебуває тут нелегально, і до 2028 року подвоїмо фінансування наших служб з контролю за імміграцією».

До слова, Іспанія будує 500-метровий бар'єр у морі для стримування мігрантів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Іспанії, роботи стартували в районі хвилеріза Тарахаль.