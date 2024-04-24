На YouTube заблоковано канали «Вишка» та «Да, это так» Макса Назарова

Блокуванням каналів займався Центр протидії дезінформації РНБО

На території України заблоковано канали «Вишка» і «Да, это так». Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

«Пропагандистський YouTube-канал «Вишка» заблоковано. Дякуємо всім, хто долучився до цієї роботи. Окрім «Вишки» також заблокований пропагандистський YouTube-канал «Да Это Так». Ми раніше розповідали, що на цьому каналі працює Макс Назаров. Вітаємо з блокуванням», – йдеться в повідомленні.

Очільник Центру Андрій Коваленко повідомив, що блокуванням каналів займався Центр протидії дезінформації РНБО.

В інших країнах канали доступні. Старі відео «Вишки» і «Да, это так» можна знайти за пошуком в YouTube.

У коментарі «Детектору медіа» Макс Назаров розповів, що, ймовірно, канал заблокований провайдерами, а не платформою YouTube.

«Якщо змінити країну налаштування в YouTube, в Україні можна зайти, наприклад, на канал Анатолія Шарія. А на мій канал – ні. Ми спробували розібратися, як це технічно працює, і зрозуміли, що блокування працює не на рівні Ютубу, а рівні українських провайдерів інтернету, так само, як було із сайтами за рішенням РНБО. Я не знаю, на підставі яких правових рішень відбулося блокування. Ми будемо розбиратися, спілкуватися з юристами», – сказав Назаров.

За його словами, технічно зайти на канал не можна, але відео доступні. З Vpn він теж працює, а якби його заблокував YouTube, то навіть з Vpn відео не можна було б дивитися.

«Очевидно, заблокували саме посилання на головний канал, а оскільки у кожного відео окреме посилання, на них можна зайти. Я не знаю, як ми будемо працювати далі і що я робитиму далі. Будемо розбиратися. На жаль, ЦПД не пояснили, на яких підставах вони це роблять», – додав автор каналу «Да Это Так».

Зазначимо, Макс Назаров (справжнє ім'я Назар Діордіца) до війни працював журналістом на підсанкційних каналах Медведчука і Мураєва. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, створив канал на YouTube, де як експертів кликав фігурантів Реєстру держзрадників Чаплигу та Співака.

Проєкт «Вишка» стартував у січні. Це перейменований канал Наш. Його веде колишня ведуча проросійського і нині забороненого Newsone Лана Шевчук. Гостями були проросійські спікери.

До слова, у 2022 році Макс Назаров з’їздив до зруйнованого російськими військами Ірпеня.