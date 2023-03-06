ФСБ заявила про замах на спонсора війни на Донбасі Малофєєва (відео)
Спецслужби Росії звинувачують в організації підриву засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює в Україні
На російського православного олігарха, голову групи компанії «Царьград», спонсора окупації Донбасу і Криму Костянтина Малофєєва нібито невідомі намагалися вчинити замах. Про це передають росЗМІ.
У Росії заявили, що замах на Малофєєва нібито готувався «за тією ж схемою, яка була використана при вбивстві Дарії Дугіної», тобто під його авто хотіли закласти бомбу.
В організації запланованого підриву звинувачують засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює в Україні.
Також публікують відео моменту закладання бомби під автомобіль.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.
Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.
Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.
Коментарі — 0