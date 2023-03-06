ФСБ заявила про замах на спонсора війни на Донбасі Малофєєва (відео)

Спецслужби Росії звинувачують в організації підриву засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює в Україні

На російського православного олігарха, голову групи компанії «Царьград», спонсора окупації Донбасу і Криму Костянтина Малофєєва нібито невідомі намагалися вчинити замах. Про це передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Росії заявили, що замах на Малофєєва нібито готувався «за тією ж схемою, яка була використана при вбивстві Дарії Дугіної», тобто під його авто хотіли закласти бомбу.

В організації запланованого підриву звинувачують засновника «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також публікують відео моменту закладання бомби під автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.