Шотландську депутатку заарештували через порушення правил карантину

Депутатка не обмежила пересування та соціальні контакти після того, як дізналась про позитивний результат на Covid-19

Депутатку від Шотландської національної партії Маргарет Ферр'є заарештували через порушення правил карантину: жінка подорожувала, коли отримала позитивний тест на коронавірус.

Про це пише The Guardian.

Поліція Шотландії заявила, що 60-річній Ферр'є висунули звинувачення «у зв’язку з винною та необдуманою поведінкою» за те, що вона не дотримувалась норм, а саме не обмежила пересування та соціальні контакти після того, як дізналась про позитивний результат на Covid-19.

Повідомляється, що інцидент пов'язаний з порушенням правил карантину стався між 26 вересня та 29 вересня 2020 року. Депутатка їхала додому поїздом з Лондона через Глазго, після того, як їй повідомили, що в неї Covid-19. Пізніше вона визнала, що відвідала кілька підприємств у Рутерглені в день, коли проходила тест.

Поліція в Лондоні вже розслідувала цей інцидент, однак дійшла висновку, що за законами, чинними на день її подорожі, кримінального правопорушення здійснено не було.

Ферр'є вибачилася та сказала, що вона несе повну відповідальність за свої рішення: «Попри те, що я почувалася добре, я повинна була самоізолюватись, очікуючи результату тесту, і глибоко шкодую про свої дії».

Шотландська національна партія призупинила дію членства Ферр'є до розслідування поліції. Однак Ферр'є продовжує виконувати свої обов'язки як незалежний депутат від громади.

Зазначимо, влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень з 5 січня, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу.

Також прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон ввечері 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.