Затриманий саудівський принц може «купити» собі свободу за шість мільярдів доларів

Аль-Валід бін Талал поки відмовляється сплатити зазначену суму

Влада Саудівської Аравії вимагає від принца аль-Валіда бін Талала, який був затриманий у справі про корупцію, не менше 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела. За даними видання, аль-Валід бін Талал на даний момент відмовляється сплатити зазначену суму, вважаючи, що таким чином він визнає провину.



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Аль-Валід бін Талал поки відмовляється сплатити зазначену суму

Влада Саудівської Аравії вимагає від принца аль-Валіда бін Талала, який був затриманий у справі про корупцію, не менше 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

За даними видання, аль-Валід бін Талал на даний момент відмовляється сплатити зазначену суму, вважаючи, що таким чином він визнає провину. Разом з цим він заявив, що готовий поступитися державі значною часткою у своїй компанії Kingdom Holding Co., але за умови, що продовжить її очолювати.

Нагадаємо, що рішенням створеного в Саудівській Аравії Комітету по боротьбі з корупцією в країні затримано 11 принців, 4 міністрів і десятки колишніх міністрів. Всім затриманим пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошових коштів. Генпрокуратура країни в понеділок оголосила, що ці арешти є лише першим етапом масштабної антикорупційної війни.

Серед затриманих, яких тримають у готелі класу «п'ять зірок», одна з найбагатших людей Близького Сходу - мільярдер принц аль-Валід бін Талал, який обіймав раніше посаду міністра фінансів. Акції заснованої ним компанії Kingdom Holding Corp. за останні три сесії подешевшали на 21%, у вівторок падіння склало 10%.

Джерело: 112 Україна