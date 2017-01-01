  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Затриманий саудівський принц може «купити» собі свободу за шість мільярдів доларів

    Аль-Валід бін Талал поки відмовляється сплатити зазначену суму
    Влада Саудівської Аравії вимагає від принца аль-Валіда бін Талала, який був затриманий у справі про корупцію, не менше 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела. За даними видання, аль-Валід бін Талал на даний момент відмовляється сплатити зазначену суму, вважаючи, що таким чином він визнає провину.
    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка

    Аль-Валід бін Талал поки відмовляється сплатити зазначену суму

    Влада Саудівської Аравії вимагає від принца аль-Валіда бін Талала, який був затриманий у справі про корупцію, не менше 6 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

    За даними видання, аль-Валід бін Талал на даний момент відмовляється сплатити зазначену суму, вважаючи, що таким чином він визнає провину. Разом з цим він заявив, що готовий поступитися державі значною часткою у своїй компанії Kingdom Holding Co., але за умови, що продовжить її очолювати.

    Нагадаємо, що рішенням створеного в Саудівській Аравії Комітету по боротьбі з корупцією в країні затримано 11 принців, 4 міністрів і десятки колишніх міністрів. Всім затриманим пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошових коштів. Генпрокуратура країни в понеділок оголосила, що ці арешти є лише першим етапом масштабної антикорупційної війни.

    Серед затриманих, яких тримають у готелі класу «п'ять зірок», одна з найбагатших людей Близького Сходу - мільярдер принц аль-Валід бін Талал, який обіймав раніше посаду міністра фінансів. Акції заснованої ним компанії Kingdom Holding Corp. за останні три сесії подешевшали на 21%, у вівторок падіння склало 10%.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    арешт Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ