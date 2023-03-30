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Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
фото: wsj.com

The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ

Американське видання The Wall Street Journal звернулося до російської влади з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки у Санкт-Петербурзі.Про це йдеться у заяві WSJ.

«The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною», – сказано у заяві видання.

Як повідомлялося, співробітники Федеральної служби безпеки затримали у Санкт-Петербурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство».

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Теги: США ФСБ шпигун журналіст звільнення

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