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Російський балет виступав у Швеції, вдаючи з себе українців

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Російський балет виступав у Швеції, вдаючи з себе українців
Репертуар «Балету України» виявився підозріло подібним до російського Санкт-Петербурзького балету
фото з відкритих джерел

Самозванці встигли показати свого «Лускунчика» у кількох містах

Балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. На це звернуло увагу видання SVT і вирішило перевірити зв’язок з Україною. Насправді трупа виявилася пов’язаною з Росією. Про це повідомляє. «Главком».

SVT перевірило київську адресу, вказану на сайті «Балету України», але балетної студії там насправді не було. Зате букінгова компанія трупи Touring Actors виявилася розміщеною на російському сервері, а її власник – громадянин РФ, зареєстрований як підприємець у столиці Росії Москві. До того ж, у Росії працюють і сім з чотирнадцяти танцівників, вказаних на сайті.

Виставу «Лускунчик» було показано у восьми шведських містах, а гроші від щонайменше шести виступів були виплачені швейцарській компанії зі штучного інтелекту, яка належить колишньому російському банкіру.

До того ж, репертуар «Балету України» є підозріло подібним до російського Санкт-Петербурзького балету. Ще цей «Балет України» використовує ті самі матеріали для преси, що й російський театр «Московський балет» (перебуває в стані ліквідації).

Наразі вебсайти «Балету України» та компанії Touring Actors видалені.

Як зауважує видання, ще у 2022 році Київська національна опера попереджала про гастролі клонів під фальшивим прапором.

«Главком» повідомляв, що наприкінці грудня 2024 року низка шведських концертних залів скасували виступи російського театру балету Heritage. Тоді росіяни так само планували показувати у Швеції «Лускунчика», а також «Лебедине озеро».

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Теги: балет

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