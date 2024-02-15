The Times: Країни Балтії будують 1000 бункерів на кордонах. Чи зупинить це Путіна?

Зараз Естонія, Латвія та Литва зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх кордонів

Міністри оборони трьох країн підписали угоду про будівництво «антимобільних оборонних установок у найближчі роки для стримування та захисту від військових загроз»

Естонія, Латвія та Литва зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх кордонів, найбільш відкриту у військовому плані східного флангу НАТО. Якщо російські війська рушать на країни Балтії, їм доведеться перетнути кордон, набитий мінами, колючим дротом і зубами дракона. Про це пише The Times.

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На початку 1990-х років офіцера латвійської армії запитали, як довго його війська зможуть протистояти російському вторгненню. Він відповів, що лише 12 хвилин.

Вже у 2016 році, серія військових ігор, проведених Rand, стратегічним аналітичним центром, близьким до американського уряду, дійшла висновку, що російські танки досягнуть околиць Риги і Таллінна – столиць Латвії та Естонії – протягом 60 годин.

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Проте сьогодні ситуація кардинально інша. НАТО обіцяє захищати «кожен дюйм» території в трьох балтійських державах, і альянс планує збільшити кількість своїх військ у регіоні з лініями підкріплення з Німеччини, Польщі та Фінляндії.

Зараз Естонія, Латвія та Литва зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх кордонів, найвразливішу у військовому плані ділянку флангу НАТО, так званою «лінією оборони Балтії», яка складається із загороджень та понад 1000 бункерів. До прикладу, Естонія планує витрати близько 60 млн євро на будівництво 600 таких споруд уздовж кордону з РФ.

Карта можливого наступу РФ на країни Балтії та ймовірні ділянки, де розміщать оборонні укріплення фото: The Times

19 січня у Міністерстві оборони Естонії повідомили, що Естонія, Латвія та Литва схвалили план будівництва оборонних споруд на своїх кордонах з Росією та Білоруссю.

Міністри оборони трьох країн підписали в Ризі угоду про будівництво «антимобільних оборонних установок у найближчі роки для стримування та, у разі необхідності, захисту від військових загроз».

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За даними видання, країни Балтії особливо зацікавлені позбавити Росію можливості створити власну оборону на будь-якій захопленій нею території. Експерти детально вивчають війну в Україні, проаналізували причини неуспішного контрнаступу ЗСУ, а також фактори, що не дозволяють армії РФ просуватися до центру країни.

Нагадаємо, країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися».

«Вони націлюють на нас свою зброю, вводять усі дані, але насправді не натискають на курок», – сказав командувач Силами оборони Естонії генерал Мартін Герем в інтерв’ю у штабі об’єднаного військового командування в Таллінні. Він порівнює дії РФ з діями «бандита», який влаштовує бійку на вулиці: «Вони намагаються створити привід».

НАТО посилює свою присутність за допомогою бойових груп у кожній із трьох балтійських держав. Але лідери цих держав скаржаться, що деякі члени Альянсу, здається, досі не усвідомлюють загрози.

Стало відомо, що Росія оголосила в розшук військових та політиків, серед них мер Луцька та прем’єр-міністерка Естонії.