У Варшаві протестувальники палять шини перед офісом прем’єра Туска (відео)

Організатори протесту очікують, що на вулиці Варшави вийдуть до 100 тис. людей

Сьогодні, 6 березня, у Варшаві протестувальники розпочали акцію протесту, палять шини перед офісом прем’єра Польщі Дональда Туска. Про це повідомляє видання Onet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

"Boru włodarze" protestują przed Sejmem. Wkrótce dołączy do nich #ProtestRolnikow, który zmierza sprzed budynku KPRM. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/pE9b8650Sq — Monika Waluś (@MW_reporterka) March 6, 2024

Будь ласка, читайте текст після реклами

Організатори протесту очікують, що на вулиці Варшави вийдуть до 100 тис. людей.

Вони протестують проти «Зеленого курсу» Єврокомісії та неконтрольованого імпорту продукції з України.

Правоохоронці не дозволили фермерам в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги, але деяким учасникам акцій все ж вдалося проїхати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.

Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.

Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.