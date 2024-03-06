У Варшаві протестувальники палять шини перед офісом прем’єра Туска (відео)
Організатори протесту очікують, що на вулиці Варшави вийдуть до 100 тис. людей
Сьогодні, 6 березня, у Варшаві протестувальники розпочали акцію протесту, палять шини перед офісом прем’єра Польщі Дональда Туска. Про це повідомляє видання Onet.
"Boru włodarze" protestują przed Sejmem. Wkrótce dołączy do nich #ProtestRolnikow, który zmierza sprzed budynku KPRM. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/pE9b8650Sq— Monika Waluś (@MW_reporterka) March 6, 2024
Організатори протесту очікують, що на вулиці Варшави вийдуть до 100 тис. людей.
Вони протестують проти «Зеленого курсу» Єврокомісії та неконтрольованого імпорту продукції з України.
Правоохоронці не дозволили фермерам в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги, але деяким учасникам акцій все ж вдалося проїхати.
Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.
Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська». Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.
Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.
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