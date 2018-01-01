Землетрус у Тайвані: кількість загиблих зросла до дев’яти осіб

У пошуково-рятувальній операції беруть участь військові, медики, рятувальники, пожежники і поліцейські

Кількість загиблих в результаті сильного землетрусу на Тайвані зросла до дев'яти осіб, постраждали ще 266, при цьому 62 людини не виходять на зв'язок і числяться зниклими безвісти. Про це повідомляє AP. Останні дані рятувальників наводяться станом на четвер 08.00 за місцевим часом (02.00 за київським часом). Пошуково-рятувальна операція триває,



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Фото: Reuters Тайвань після землетрусу

У пошуково-рятувальній операції беруть участь військові, медики, рятувальники, пожежники і поліцейські

Кількість загиблих в результаті сильного землетрусу на Тайвані зросла до дев'яти осіб, постраждали ще 266, при цьому 62 людини не виходять на зв'язок і числяться зниклими безвісти.

Про це повідомляє AP.

Останні дані рятувальників наводяться станом на четвер 08.00 за місцевим часом (02.00 за київським часом).

Пошуково-рятувальна операція триває, в ній беруть участь військові, медики, рятувальники, пожежники і поліцейські.

Раніше повідомлялося, що семеро людей загинули внаслідок другого за день землетрусу магнітудою 5,7 у Тайвані.

Нагадаємо, великий землетрус магнітудою 6,5 стався 6 лютого о 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів. Жертвами землетрусу стали шість чоловік, постраждали ще 258, а 76 людей не виходять на зв'язок і числяться зниклими.

Новий землетрус магнітудою 5,0 стався біля східного узбережжя Тайваню 7 лютого.