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    У Лукашенка завели кримінальні справи проти видатних спортсменів, тривають обшуки

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    Олександра Герасименя займає активну громадянську позицію - У Лукашенка завели кримінальні справи проти видатних спортсменів, тривають обшуки
    Олександра Герасименя займає активну громадянську позицію
    Фото pressball.by

    Олександра Герасименя є найуспішнішою білорускою плавчинею в історії

    Проти чемпіонки світу Олександри Герасимені та директора гандбольного клубу «Вітязь» в Білорусі завели кримінальні справи. В їхніх будинках та помешканнях батьків тривають обшуки. Плавчиня жартує, мовляв, нарешті до неї прийшло всебічне визнання.

    За даними слідства, Олександра Герасименя і Опейкін, які є відповідно головою та виконавчим директором об'єднання «Білоруський фонд спортивної солідарності», поширювали завідомо неправдиві відомості про хід і результати виборчої компанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства. В інтернеті та засобах масової інформації зверталися із закликами до іноземних держав і міжнародних організацій про вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

    В результаті дій Герасимені і Опейкіна, а також інших осіб завдано значної іміджевий і фінансові втрати, підірваний престиж країни на міжнародній і політичній арені, дискредитоване керівництво спортивної галузі та держави, повідомляє Слідчий комітет.

    Обидва проходять за статею, яка передбачає 5-річне ув’язнення.

    Олександра Герасименя є прибічником опозиції і виступала проти диктатури. Зокрема й через її громадянську позицію Лукашенка позбавили можливості відвідувати олімпіади й чемпіонати світу.

    Олександра Герасіменя - найтитулованіша представниця плавання в суверенній історії країни. Мінчанка виграла три олімпійські медалі в Лондоні і Ріо-де-Жанейро, вона - дворазова чемпіонка світу і дворазова чемпіонка Європи.

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    Теги: Білорусь Олександра Герасименя
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