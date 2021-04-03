У Лукашенка завели кримінальні справи проти видатних спортсменів, тривають обшуки

Олександра Герасименя є найуспішнішою білорускою плавчинею в історії

Проти чемпіонки світу Олександри Герасимені та директора гандбольного клубу «Вітязь» в Білорусі завели кримінальні справи. В їхніх будинках та помешканнях батьків тривають обшуки. Плавчиня жартує, мовляв, нарешті до неї прийшло всебічне визнання.

За даними слідства, Олександра Герасименя і Опейкін, які є відповідно головою та виконавчим директором об'єднання «Білоруський фонд спортивної солідарності», поширювали завідомо неправдиві відомості про хід і результати виборчої компанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства. В інтернеті та засобах масової інформації зверталися із закликами до іноземних держав і міжнародних організацій про вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

В результаті дій Герасимені і Опейкіна, а також інших осіб завдано значної іміджевий і фінансові втрати, підірваний престиж країни на міжнародній і політичній арені, дискредитоване керівництво спортивної галузі та держави, повідомляє Слідчий комітет.

Обидва проходять за статею, яка передбачає 5-річне ув’язнення.

Олександра Герасименя є прибічником опозиції і виступала проти диктатури. Зокрема й через її громадянську позицію Лукашенка позбавили можливості відвідувати олімпіади й чемпіонати світу.

Олександра Герасіменя - найтитулованіша представниця плавання в суверенній історії країни. Мінчанка виграла три олімпійські медалі в Лондоні і Ріо-де-Жанейро, вона - дворазова чемпіонка світу і дворазова чемпіонка Європи.