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    Жителі Олімпійського селища отримали повідомлення про землетрус

    Землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям
    Мешканці Олімпійського селища, що знаходяться в Пхьончхані, отримали сповіщення про те, що стався землетрус. Про це повідомляє Yahoo. Зазначається, що землетрус магнітудою 4,6 стався у неділю о 5:03 за місцевим часом приблизно в 160 км від Пхьончхана. Усім, хто знаходиться в селі були розіслані смс-повідомлення про подію на корейській мові, що,
    • Сьогодні, 07:39
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    Олімпійське селище у Пхьончхані
    Олімпійське селище у Пхьончхані

    Землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям

    Мешканці Олімпійського селища, що знаходяться в Пхьончхані, отримали сповіщення про те, що стався землетрус.

    Про це повідомляє Yahoo.

    Зазначається, що землетрус магнітудою 4,6 стався у неділю о 5:03 за місцевим часом приблизно в 160 км від Пхьончхана. Усім, хто знаходиться в селі були розіслані смс-повідомлення про подію на корейській мові, що, на думку авторів видання, може викликати занепокоєння у спортсменів, тренерів і журналістів, які не розуміють по-корейськи.

    «Землетрус магнітудою 4,6 стався в 5 км на північний захід від району Бук-Гу міста Пхохана, провінція Кексан-Пукто», - йдеться в повідомленні.

    Однак землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям.

    Нагадаємо, сьогодні, у другий день змагань, на Олімпіаді стартують українські біатлоністи та лижники.

    До слова, 9 лютого біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,8. 

    Джерело: РБК-Україна

    Олімпійські ігри (Олімпіада) стихійні лиха Південна Корея
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