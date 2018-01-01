Жителі Олімпійського селища отримали повідомлення про землетрус

Землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям

Мешканці Олімпійського селища, що знаходяться в Пхьончхані, отримали сповіщення про те, що стався землетрус. Про це повідомляє Yahoo. Зазначається, що землетрус магнітудою 4,6 стався у неділю о 5:03 за місцевим часом приблизно в 160 км від Пхьончхана. Усім, хто знаходиться в селі були розіслані смс-повідомлення про подію на корейській мові, що,



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Олімпійське селище у Пхьончхані

Землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям

Мешканці Олімпійського селища, що знаходяться в Пхьончхані, отримали сповіщення про те, що стався землетрус.

Про це повідомляє Yahoo.

Зазначається, що землетрус магнітудою 4,6 стався у неділю о 5:03 за місцевим часом приблизно в 160 км від Пхьончхана. Усім, хто знаходиться в селі були розіслані смс-повідомлення про подію на корейській мові, що, на думку авторів видання, може викликати занепокоєння у спортсменів, тренерів і журналістів, які не розуміють по-корейськи.

«Землетрус магнітудою 4,6 стався в 5 км на північний захід від району Бук-Гу міста Пхохана, провінція Кексан-Пукто», - йдеться в повідомленні.

Однак землетрус стався дуже далеко від Олімпійського селища, щоб завдати шкоди його мешканцям.

Нагадаємо, сьогодні, у другий день змагань, на Олімпіаді стартують українські біатлоністи та лижники.

До слова, 9 лютого біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,8.

Джерело: РБК-Україна