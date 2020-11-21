Журналіст проник на секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС і перервав її (відео)

Вчинок журналіста можуть визнати кримінальним злочином

Голландський журналіст Даніель Верлаан (Daniël Verlaan) перервав секретну відеоконференцію міністрів оборони країн Євросоюзу. Йому вдалося проникнути на онлайн-зустріч і навіть поспілкуватися з європейськими політиками, повідомляє голландське видання RTL Nieuws.

«Ви знаєте, що ви потрапили на секретну конференцію?» – запитав у несподіваного гостя верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. Журналіст представився і з посмішкою вибачився за те, що перервав важливу конференцію.

Боррель сухо додав, що вчинок Верлаана можуть визнати кримінальним злочином. Він порадив голландцеві швидше залишити трансляцію, поки їм не зацікавилися поліцейські. Журналіст послухався і вийшов з конференції.

За даними RTL, Верлаану вдалося потрапити на онлайн-зустріч завдяки тому, що один з її учасників – міністр оборони Нідерландів Анка Бейевельд – опублікувала в Twitter фотографію з адресою та PIN-кодом для входу на конференцію. Правда, на знімок потрапили тільки 5 з 6 цифр для авторизації, тому останню він знайшов методом перебору.

Своїм вчинком голландський журналіст підняв тему безпеки обговорення важливих питань через інтернет.

«Наступного разу це може бути хакер, і ми більше не будемо сміятися», – заявив Боррель. Він додав, що візит Верлаана був незаконним, тому пообіцяв доповісти про нього правоохоронним органам.