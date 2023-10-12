У Парижі відкрилася виставка, присвячена подвигам українських журналістів (фото)

За весь час повномасштабної війни загинули десятки медійників

З 11 по 13 жовтня у Парижі Європейська федерація журналістів спільно з Національною спілкою журналістів України проводять фотовиставку «Україна: журналісти в зонах бойових дій». Подробиці розповів голова НСЖУ Сергій Томіленко у себе в Facebook.

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Виставку в Парижі присвячено реаліям російсько-української війни й роботі журналістів у небезпечних умовах. Експозиція є частиною ініціативи НСЖУ щодо організації міжнародного трибуналу проти Росії за злочини проти журналістів і ЗМІ. Особливу увагу приділено журналістам, які загинули під час виконання професійного обов’язку.

«Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні при виконанні професійних обов’язків полягло 16 журналістів. А загалом загинуло більше 70 медійників – це і цивільні жертви російської агресії, й мобілізовані в армію журналісти. Наша виставка – данина пам’яті полеглим колегам. Журналісти на війні свідомо працюють у надзвичайних умовах. Лише за останні кілька місяців було три атаки на автомобілі журналістів, які готують матеріали у прифронтовій смузі. А тиждень тому по харківському готелю, де мешкали журналісти з різних країн та представники міжнародних місій, було завдано удар російською ракетою», – сказав на відкритті експозиції Сергій Томіленко.

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Світлини, представлені на виставці, відображають роботу журналістів у різних містах та регіонах України: це Харківщина, Краматорськ, Оріхів, Запорізька область, Херсонщина, Буча, Бахмут, Умань, Бородянка, Чернігів, Дніпро, Ізюм, Донеччина, Маріуполь, Лиман.

Фотовиставка «Україна: журналісти в зонах бойових дій»

Загалом на виставці представлено 26 фотографій, серед яких, зокрема, роботи лауреата Пулітцерівської премії та World Press Photo, українського фотографа Євгена Малолєтки, фотографа інформаційного агентства Associated Press в Україні Єфрема Лукацького, відомих українських воєнних фотографів Костянтина та Влади Ліберових (LIBKOS), Яна Доброносова, Стаса Юрченка, Дмитра Ключка та інших авторів.

Головне завдання виставки – привернути увагу світової громадськості до роботи журналістів під час війни та необхідності покарання за воєнні злочини. У її відкритті взяли участь представники французькі медіа, зокрема – колеги убитих в Україні французьких журналістів Фредеріка Леклерка-Імхоффа і Армана Солдіна, керівники французьких профспілок журналістів та члени виконкому Європейської федерації журналістів.

Під час офіційного відкриття продемонстровано відео про роботу журналістів під час війни в Україні, умови їхньої роботи та те, як Національна спілка журналістів України допомагає українським та міжнародним медіа у їхній роботі на передовій.

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Фотовиставка «Україна: журналісти в зонах бойових дій»

«НСЖУ забезпечує колег, які їдуть у відрядження в особливо небезпечні регіони України, захисним спорядженням – бронежилетами, захисними шоломами, а також тактичними аптечками. Крім того, ми проводимо необхідні тренінги та навчання. А завдяки потужній підтримці Міжнародної та Європейської федерацій журналістів, ЮНЕСКО нам удалося розгорнути мережу Центрів журналістської солідарності, діяльність яких скерована на допомогу нашим колегам, які постраждали або мають потребу в підтримці в умовах війни», – зазначив Сергій Томіленко.

Гільєрме Канела, який очолює Департамент ЮНЕСКО з питань свободи вираження поглядів та безпеки журналістів, розповів про участь цієї міжнародної організації в заходах з підтримки журналістів і медіа України. Він також зупинився на ролі ЮНЕСКО в боротьбі проти безкарності злочинів, скоєних щодо журналістів. «Але з безкарністю неможливо боротися, якщо злочини не задокуметовано. Тому нам потрібні зображення, точні документи, інформація від журналістів-розслідувачів, правоохоронців, судово-медичних експертів. Над цим нам сьогодні слід працювати», – додав Гільєрме Канела.

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Фотовиставка у Парижі «Україна: журналісти в зонах бойових дій»

Президентка Європейської федерації журналістів Майя Север наголосила на важливості тієї роботи, яку роблять мужні українські журналісти.

«У світі, де конфлікти вирують у різних куточках земної кулі (днями ми стали свідками жахів, що розгортаються на Близькому Сході), ви та ваші колеги, які зробили фотографії та історії, представлені на виставці, дбаєте про те, щоб страждання українців не було забуто. Ми як журналісти завжди підтримуватимемо», – сказала пані Север.

Вона також подякувала українським журналістам «за силу, любов і мужність у донесенні правди світові». Також на відкритті виставки виступили керівники французької журналістської профспілки, президентка МФЖ Домінік Прадалє, представники газети Le Figaro і Agence France-Presse. Останні подарували НСЖУ альманах памʼяті Армана Солдіна, який загинув в Україні.