Масові звільнення в Meta: Цукерберг повідомив, скільки працівників скоротив

Звільненим співробітникам Цукерберг пообіцяв компенсацію

Компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільняє понад 11 тис. працівників в рамках масових скорочень. Про це йдеться у листі генерального директора компанії Марка Цукерберга до своїх співробітників, опублікованому у середу.

«Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 000 наших талановитих працівників. Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши призупинення найму до першого кварталу», - йдеться у заяві.

Звільненим співробітникам Цукерберг пообіцяв компенсацію у розмірі зарплати за 3,5 місяці (16 тижнів) та одного тижня за кожний рік роботи в компанії.

У листі гендиректор компанії заявив, що на тлі пандемії коронавірусу Covid-19 він переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Він також згадав спад економіки та скорочення рекламних бюджетів. Цукерберг наголосив, що бере на себе відповідальність за це рішення та помилки компанії.

Станом на кінець вересня на Meta працювало понад 87 тис. співробітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі.