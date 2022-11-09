Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масові звільнення в Meta: Цукерберг повідомив, скільки працівників скоротив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масові звільнення в Meta: Цукерберг повідомив, скільки працівників скоротив
Цукерберг: «Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13%»
фото з відкритих джерел

Звільненим співробітникам Цукерберг пообіцяв компенсацію

Компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільняє понад 11 тис. працівників в рамках масових скорочень. Про це йдеться у листі генерального директора компанії Марка Цукерберга до своїх співробітників, опублікованому у середу.

«Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 000 наших талановитих працівників. Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши призупинення найму до першого кварталу», - йдеться у заяві.

Звільненим співробітникам Цукерберг пообіцяв компенсацію у розмірі зарплати за 3,5 місяці (16 тижнів) та одного тижня за кожний рік роботи в компанії.

У листі гендиректор компанії заявив, що на тлі пандемії коронавірусу Covid-19 він переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Він також згадав спад економіки та скорочення рекламних бюджетів. Цукерберг наголосив, що бере на себе відповідальність за це рішення та помилки компанії.

Станом на кінець вересня на Meta працювало понад 87 тис. співробітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. 

Теги: Facebook SpaceX звільнення інвестиції технології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 жовтня Богдана Львова було відраховано із штату Верховного суду
У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот
7 листопада, 06:57
Постанова про відставку буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом
Комітет Ради підтримав звільнення Чернишова
3 листопада, 10:58
Юрій Вітренко був призначений головою «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року
Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу» – ЗМІ
1 листопада, 10:14

Соціум

Масові звільнення в Meta: Цукерберг повідомив, скільки працівників скоротив
Масові звільнення в Meta: Цукерберг повідомив, скільки працівників скоротив
Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану 
Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану 
Вистава із «бійцями ЗСУ»: пропагандисти придумали страшилку за 10 млн рублів (відео)
Вистава із «бійцями ЗСУ»: пропагандисти придумали страшилку за 10 млн рублів (відео)
Білоруська армія екіпірує російських окупантів
Білоруська армія екіпірує російських окупантів
Поштовхи відчувалися навіть в Індії. У Непалі стався потужний землетрус
Поштовхи відчувалися навіть в Індії. У Непалі стався потужний землетрус
Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW
Росія намагається таємно поповнити запаси зброї для використання в Україні – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна
93K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
65K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
36K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
34K
Путін скоро отримає проблеми від власної армії
29K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту