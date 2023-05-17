Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: роз'яснення

Невиплачені кошти виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків

Йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто «Ощадбанком» на рахунок Мінсоцполітики

Пільговики можуть отримати невиплачені суми. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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За даними пресслужби, йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто «Ощадбанком» на рахунок Мінсоцполітики.

«Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків», – повідомили у ПФУ.

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Для отримання невиплачених сум пільговику потрібно подати до органу Фонду заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу

зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким

видано документ і дату його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

Нагадаємо, пенсії в Україні можуть втратити деякі категорії громадян. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ).

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