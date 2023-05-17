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Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: роз'яснення
Невиплачені кошти виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків
фото з відкритих джерел

Йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто «Ощадбанком» на рахунок Мінсоцполітики

Пільговики можуть отримати невиплачені суми. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

За даними пресслужби, йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто «Ощадбанком» на рахунок Мінсоцполітики.

«Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків», – повідомили у ПФУ.

Для отримання невиплачених сум пільговику потрібно подати до органу Фонду заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

  • назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу
  • зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким
  • видано документ і дату його видачі;
  • номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

Нагадаємо, пенсії в Україні можуть втратити деякі категорії громадян. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ).

Також у ПФУ розповіли, як оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, в Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії – так званий меценатський. 

Теги: гроші Пенсійний фонд українці

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