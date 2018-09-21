ЗМІ: підозрюваних в отруєнні Скрипалів раніше арештовували у Нідерландах



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Підозрювані в отруєнні Скрипалів

Розслідувачі стверджують, що Петров і Боширов літали в Нідерланди у 2016 році

Підозрювані Британією в отруєнні екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов раніше були заарештовані в Нідерландах.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.

«Джерела в правоохоронних органах Нідерландів повідомили The Insider і Bellingcat (не уточнюючи дат події), що Петров і Боширов раніше були заарештовані на території Нідерландів. Джерело також натякнуло, що про це затримання можна дізнатися більше, «якщо читати ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в пресі є лише один епізод подібного роду: навесні цього року прокуратура Нідерландів затримала двох росіян на шляху до лабораторії в швейцарському місті Шпіц, яка сьогодні відома тим, що допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Скрипаля та його дочки. При собі у затриманих були технічні засоби для зламу комп'ютерної мережі. Причому, за даними слідства, ці ж люди брали участь у зламі антидопінгового агентства WADA (саме WADA при цьому заявляло, що за злам відповідальна хакерська група Fancy Bear, де, як підтвердилося нещодавно, працюють співробітники двох військових частин ГРУ - №26165 та №74455) .

Зазначається, що арешт включає їх депортацію з країни, і малоймовірно, що після цього вони могли б скористатися шенгенською візою. Останньою поїздкою Петрова в зону Шенгену була саме Швейцарія: наприкінці січня — на початку лютого цього року.

«Тобто, якщо Петров і Боширов дійсно були арештовані, як стверджує джерело, то це сталося саме в ході цієї поїздки. Судячи з усього, їх було затримано на території Голландії та передано швейцарському правосуддю, оскільки справа стосувалася швейцарської лабораторії», - пишуть розслідувачі.

Втім, як наголошується, це не означає, що Петров і Боширов були саме тими двома заарештованими фахівцями з кібератак, про яких писала преса, «але такий збіг за часом і місцем не міг бути випадковим - так що якщо арешт і правда був, то вони діяли щонайменше в одній групі з «хакерами».

Розслідувачі стверджують, що Петров і Боширов літали в Нідерланди у 2016 році. Ймовірно їх поїздка була пов'язана з тим, що в ті дні там проходив референдум про асоціацію Євросоюзу з Україною. Тоді, нагадує The Indsider, від імені «українських біженців» кілька росіян провели кампанію проти асоціації з Україною. При цьому вони поширювали фейкове відео з погрозами нібито від батальйону «Азов».

Також Петров, за даними розслідування, у 2016 році на міжміському автобусі в'їхав в Казахстан, кінцевим пунктом своєї поїздки він вказав Пекін. При цьому через 15 днів він повернувся в Москву з Тель-Авіва.

«Судячи з усього, метою Петрова була якась із країн Середньої Азії або Близького Сходу і потрапити туди він хотів найбільш непомітним способом», - пише The Insider.

Також розслідувачі дізналися, паспорти вказують на причетність Боширова і Петрова до ГРУ.

Раніше спільне розслідування видань The Bellingcat та TheInsider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

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Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.