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ЗМІ розповіли, де тримають терориста Гіркіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли, де тримають терориста Гіркіна
Колишній лідер терористів «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін)
фото з відкритих джерел

Стрєлков перебуває у двомісній камері, у нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою

Ігор Стрєлков (Гіркін), колишній лідер терористичної організації «ДНР», який зараз перебуває під арештом в РФ у справі про заклики до екстремізму, знаходиться у двомісній камері СІЗО «Лефортово» у Москві. Про це повідомляє відповідальний секретар московської Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников у коментарі журналістам, повідомляє російський «Интерфакс».

«Учора ми відвідали СІЗО-2 ФСВП Росії, більш відоме як «Лефортово», і зайшли в камеру Ігоря Гіркіна», – йдеться у повідомленні.

Зазначається. що Стрєлков перебуває у двомісній камері, у нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

Представник ГСК додав, що Стрєлков відмовився коментувати умови утримання в СІЗО, але «ознак морального або фізичного тиску виявлено не було».

Нагадаємо, 21 липня, російські правоохоронці затримали Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

Крім того, раніше терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії. За його словами, Путіна спробують повалити після чергової величезної поразки на фронті. Також він закликав Путіна піти у відставку.

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