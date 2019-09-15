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    У світі

    ЗМІ: Шумахер пройшов курс лікування в Парижі і покинув Францію

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    Міхаель Шумахер перебував в паризькому госпіталі імені Жоржа Помпіду - ЗМІ: Шумахер пройшов курс лікування в Парижі і покинув Францію
    Міхаель Шумахер перебував в паризькому госпіталі імені Жоржа Помпіду

    Лікування Шумахера в Парижі оточене завісою таємниці

    Французькі лікарі провели курс лікування семиразового чемпіона світу з автогонок у класі машин «Формула-1» Міхаеля Шумахера, після чого той покинув паризький госпіталь імені Жоржа Помпіду.

    Про це журналіст газети Le Parisien Жан-Мішель Макс Декюжі, який займався темою лікування спортсмена, повідомив у неділю в ефірі телеканалу BFMTV.

    «Шумахера доставили в Париж в понеділок, 9 вересня. У вівторок він пройшов намічені лікувальні процедури, а в ніч з середи на четвер його відвезли з Франції», - сказав репортер.

    Він додав, що «те, як саме лікували Шумахера в Парижі, оточене завісою таємниці». «Це, судячи з усього, були якісь експериментальні методи», - вважає Макс Декюжі.

    «Нам відомо тільки, що йому робили переливання крові, в яку були додані стовбурові клітини, які повинні сприятливо впливати на стан всього його організму, включаючи мозок», - додав журналіст.

    Тим часом газета Le Parisien на цьому тижні привела твердження одного із співробітників лікувального закладу, згідно з яким Шумахер, перебуваючи в палаті, був у свідомості.

    Всі ЗМІ звернули увагу на те, що спортсмена доставили в Париж в супроводі його численної охорони, до якої потім приєдналася і охорона госпіталю.

    Як відомо, гонщик тяжко травмувався в грудні 2013 року, коли розбився під час катання на гірськолижному курорті.  

    Раніше було названо причину таємної госпіталізації легендарного Шумахера.

    Також 11 вересня було оприлюднено інформацію про стан госпіталізованого Шумахера.

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