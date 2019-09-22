ЗМІ: у Анастасії Заворотнюк з'явилася надія на те, «що все може обійтися»
«Діагноз, про який всі говорять, не остаточний», заявив друг актриси
Російська актриса Анастасія Заворотнюк перенесла другу операцію і як і раніше знаходиться у важкому стані.
Про це повідомив її друг, журналіст Сергій Майоров в ефірі телеканалу НТВ, коментуючи діагноз, який обговорюється в ЗМІ та соціальних мережах.
Зазначається, що напередодні Майоров спілкувався з директором Заворотнюк Мариною Потаповою.
«Вчора вночі я розмовляв з Мариною Потаповою. Була друга операція і лікарі подивилися на результати гістології. З'явилася надія на те, що все може обійтися. Діагноз, про який всі говорять, не остаточний», - заявив друг актриси.
Він стверджує, що рак мозку четвертої стадії у Заворотнюк залишається непідтвердженим діагнозом.
Майоров підкреслив, що з'явилася надія на краще і поруч із зіркою в лікарні весь час знаходиться її чоловік Петро Чернишов.
За словами журналіста, Заворотнюк не в курсі, що її стан активно обговорюють в ЗМІ.
Раніше повідомлялося, актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршується через набряк мозку і запалення легенів.
За інформацією ЗМІ, Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно.
Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.