ЗМІ: у Анастасії Заворотнюк з'явилася надія на те, «що все може обійтися»



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Актриса Анастасія Заворотнюк перенесла другу операцію

«Діагноз, про який всі говорять, не остаточний», заявив друг актриси

Російська актриса Анастасія Заворотнюк перенесла другу операцію і як і раніше знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив її друг, журналіст Сергій Майоров в ефірі телеканалу НТВ, коментуючи діагноз, який обговорюється в ЗМІ та соціальних мережах.

Зазначається, що напередодні Майоров спілкувався з директором Заворотнюк Мариною Потаповою.

«Вчора вночі я розмовляв з Мариною Потаповою. Була друга операція і лікарі подивилися на результати гістології. З'явилася надія на те, що все може обійтися. Діагноз, про який всі говорять, не остаточний», - заявив друг актриси.

Він стверджує, що рак мозку четвертої стадії у Заворотнюк залишається непідтвердженим діагнозом.

Майоров підкреслив, що з'явилася надія на краще і поруч із зіркою в лікарні весь час знаходиться її чоловік Петро Чернишов.

За словами журналіста, Заворотнюк не в курсі, що її стан активно обговорюють в ЗМІ.

Раніше повідомлялося, актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршується через набряк мозку і запалення легенів.

За інформацією ЗМІ, Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно.

Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.