Зображення Марса, де планета схожа на тістечко з кремом



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Знімок був зроблений 25 травня, але опублікований цього тижня

На Червоній планеті піщані дюни у процесі танення криги з вуглекислого газу схожі на крем - ЗМІ

Планета Марс на одному з останніх зображень, де відзнятий процес танення криги з вуглекислого газу на поверхні піщаних дюн, схожа на тістечко з кремом.

Про це пише CNN.

Фото Червоної планети, зроблене Європейським космічним агентством та камерою Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter, показує піщані дюни біля північного полюса Марса під час весняного потепління.

Взимку полярні регіони вкриті тонким шаром криги з вуглекислого газу, а під час весняного потепління на крайній півночі Марса він випаровується. Через це на фото ми бачимо такий ефект. Знімок був зроблений 25 травня, але опублікований цього тижня.

Розморозка дюн відбувається знизу догори — коли крига зверху тріскається, газ із силою виринає на поверхню, підриваючи ділянки піску. Саме це утворює темні плями.

Супутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter також отримав зображення поверхні Марса в кратері Деніелсона — одному з найменш вивчених регіонів планети. На фото — особливості терраформування планети та окремих породних елементів.

Інженери NASA прикріпили до марсохода безпілотний вертоліт на сонячних батареях, що зможе досліджувати важкодоступні зони Марса. Запуск ракети з обладнанням запланований на 2020 рік.

Фахівці Національного космічного агентства досліджували дані марсохода Curiosity і виявили в атмосфері Марса значну кількість метану. Це може говорити про можливу наявність живих істот на планеті.