У Рубіжному російський снаряд влучив у багатоповерхівку, троє загиблих (фото)
Серед загиблих внаслідок обстрілу – двоє дітей
Увечері 22 березня снаряд окупантів у багатоповерхівку в Рубіжному На Луганщині. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, у Рубіжному палало підприємство легкої промисловості, училище, декілька квартир. Перебито газопровід.
У Лисичанську внаслідок авіаудару горів нафтопереробний завод.
У Кремінній пошкоджено чотири житлові будинки.
«Російські окупанти продовжують знищувати мирних людей та цивільну інфраструктуру, вкотре їм не вдалося здійснити прориви і просунутися, тож росіяни казяться і гатять без розбору. Кремінна, Лусичанськ, Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гірське з українськими прапорами!» – додав Гайдай.
Нагадаємо, 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку. Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.
22 березня стало відомо, що окупанти обстріляли місто Авдіївку Донецької області з авіації та артилерії, снарядами «Торнадо-С».
До слова, російським військам, що вдерлися в Україну, бракує боєприпасів, що стало додатковою проблемою на тлі нестачі пального, харчів і навіть одягу.