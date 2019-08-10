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    У світі

    Зсув у М’янмі забрав життя 29 осіб, десятки поранених

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    <p>Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М&rsquo;янмі</p> - Зсув у М’янмі забрав життя 29 осіб, десятки поранених

    Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М’янмі

    Близько 100 осіб все ще вважаються зниклими безвісти

    На півдні М’янми щонайменше 29 людей загинуло в результаті зсуву, викликаного мусонними дощами.

    Про це повідомляє NHK.

    «29 людей загинуло в результаті стихійного лиха», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, десятки людей було поранено. Близько 100 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

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    Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М’янмі. Згідно з даними ООН, близько 38 тисяч осіб у країні були змушені евакуюватися.

    Як повідомлялося, у Росії на тлі масштабних лісових пожеж, стався потужний землетрус.

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