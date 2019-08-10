Зсув у М’янмі забрав життя 29 осіб, десятки поранених



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Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М’янмі

Близько 100 осіб все ще вважаються зниклими безвісти

На півдні М’янми щонайменше 29 людей загинуло в результаті зсуву, викликаного мусонними дощами.

Про це повідомляє NHK.

«29 людей загинуло в результаті стихійного лиха», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, десятки людей було поранено. Близько 100 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Мусонні дощі завдали значної шкоди всій М’янмі. Згідно з даними ООН, близько 38 тисяч осіб у країні були змушені евакуюватися.

Як повідомлялося, у Росії на тлі масштабних лісових пожеж, стався потужний землетрус.