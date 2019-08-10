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    У світі

    У Росії на тлі масштабних лісових пожеж, стався потужний землетрус

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    <p>Відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів<b></b></p> - У Росії на тлі масштабних лісових пожеж, стався потужний землетрус

    Відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів

    Жертв і руйнувань в результаті землетрусу немає

    Землетрус магнітудою 5,4 бали було зафіксовано у суботу біля східних берегів російського півострова Камчатка.

    Про це повідомила Геологічна служба США із посиланням на ТАСС.

    За даними геологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 50 км на північний захід від селища Усть-Камчатськ (населення понад 4 тис. осіб). Осередок землетрусу залягав на глибині 43 км.

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    Дані про руйнування і постраждалих не надходили.

    В ГУ МНС РФ по Камчатському краю повідомили, що в селищі відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів, жертв і руйнувань в результаті землетрусу немає.

    Землетрус відбувся на тлі масштабних пожеж в російському Сибіру. За останнім даними пожежа зменшується, але все одно її площа сягає декількох мільйонів га.

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    Нагадаємо: У Туреччині стався потужний землетрус.

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