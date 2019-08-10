У Росії на тлі масштабних лісових пожеж, стався потужний землетрус



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Відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів

Жертв і руйнувань в результаті землетрусу немає

Землетрус магнітудою 5,4 бали було зафіксовано у суботу біля східних берегів російського півострова Камчатка.

Про це повідомила Геологічна служба США із посиланням на ТАСС.

За даними геологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 50 км на північний захід від селища Усть-Камчатськ (населення понад 4 тис. осіб). Осередок землетрусу залягав на глибині 43 км.

Дані про руйнування і постраждалих не надходили.

В ГУ МНС РФ по Камчатському краю повідомили, що в селищі відчувалися підземні поштовхи силою до 4 балів, жертв і руйнувань в результаті землетрусу немає.

Землетрус відбувся на тлі масштабних пожеж в російському Сибіру. За останнім даними пожежа зменшується, але все одно її площа сягає декількох мільйонів га.

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