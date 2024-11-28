Конституційний суд Румунії наказав перерахувати голоси на виборах президента

Суд постановив провести повторну перевірку та перерахунок всіх бюлетенів, включаючи дійсні та недійсні

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення про звернення до Центральної виборчої комісії для перевірки та перерахунку всіх бюлетенів, включаючи дійсні та недійсні, на виборах президента країни. Про це повідомляє Конституційний суд Румунії.

Повідомляється, що 28 листопада 2024 року пленарне засідання Конституційного Суду розглянуло звернення одного з учасників перегонів Крістіана Тергеша про скасування виборів президента Румунії від 24 листопада 2024 року.

«Суд постановив провести повторну перевірку та перерахунок всіх бюлетенів, включаючи дійсні та недійсні», – йдеться в повідомленні.

Також суд оголосив, що одноголосно відхилив запит ще одного кандидата Себастьяна Попеску про анулювання виборів.

Як повідомлялося, кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш подали до Конституційного суду Румунії запити щодо скасування результатів першого туру президентських виборів. Так, Попеску заявляє про нечесну перемогу ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску, якого звинувачує в порушенні правил фінансування виборчої кампанії, приховуванні джерел коштів і маніпуляціях через TikTok. За його словами, така активність могла бути підтримана з-за кордону, зокрема через китайський офіс TikTok, і спрямована на дестабілізацію Румунії.

Тергеш, своєю чергою, заявляє про порушення виборчих правил під час кампанії на підтримку проєвропейської кандидатки Елени Ласконі, яка вийшла до другого туру.

Румунське законодавство передбачає, що в разі анулювання результатів виборів Конституційним судом нове голосування має відбутися через два тижні після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, на президентських виборах у Румунії неочікувано вийшов у лідери ультранаціоналістичний кандидат Келін Георгеску. Свого часу він стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями. Також він казав, що відчуває близькість до російської культури і назвав Путіна «людиною, яка любить свою країну».

Після цього чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії. Це сталося після того, як він не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім. А проєвропейська кандидатка на пост президента Румунії Елена Ласконі закликала підтримати її кандидатуру, аби запобігти поверненню Румунії у зону впливу Росії.