Уряд Росії хоче експортувати зріджений газ з Арктики

Росія запланувала перевезення зрідженого газу до країн Азійсько-Тихоокеанський регіону, оскільки у Європі її газ уже нікому не потрібен

Уряд РФ на засіданні в четвер схвалив законопроект, який знімає обмеження на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з арктичних регіонів країни, адже хоче активізувати продажі до країн Азійсько-Тихоокеанський регіону. Прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін підписав розпорядження про внесення відповідного законопроекту до Держдуми.

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Розпорядження розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації, а законопроект уже з'явився на базі даних Держдуми.

Йдеться про внесення поправок до статей 2 і 3 федерального закону «Про експорт газу». «Предбачається надання виключного права на експорт зрідженого газу користувачам ділянок надр на суші, що повністю або частково розташовані на північ від 67-го градуса північної широти, в частині газу природного у зрідженому стані, що виробляється з газу природного та (або) нафтового (попутного) газу, що добувається на вказаних ділянках надр, а також використання газу при бункеруванні морських та річкових суден, які здійснюють перевезення вантажів на експорт», – повідомила прес-служба уряду.

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При цьому право на експорт зрідженого газу отримують лише надрокористувачі, частка Російської Федерації у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50% загальної кількості голосів.

«Законопроект допоможе активніше використовувати потужності арктичних маршрутів і для перевезення зрідженого газу до країн Азійсько-Тихоокеанський регіону. Прийняте рішення дозволить наростити річні обсяги виробництва ЗПГ до 100 млн т вже в найближчі сім років, а також суттєво збільшити його експорт і загалом посилити позиції Росії на світовому ринку такого екологічно безпечного палива», – прокоментував ініціативу під час засідання Мішустін.

Нагадаємо, США вперше обігнали Росію за постачанням газу до Європи. Постачання американського зрідженого газу до Європи вперше перевищило показники постачання російського трубопровідного газу. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль. За його словами, Недавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше зрідженого природного газу із США, ніж трубопроводом із Росії.