Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії

Національний авіаперевізник Таджикистану Somon Air планує придбати до 14 літаків Boeing

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові угоди, які передбачають продаж до 37 літаків Boeing авіакомпаніям Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Оголошення відбулося 6 листопада на саміті C5+1 у Вашингтоні, що відзначав 10-ту річницю дипломатичних відносин між центральноазіатськими країнами та США.

Згідно з інформацією Міністерства торгівлі США, національний перевізник Казахстану Air Astana планує придбати до 15 літаків Boeing 787-9 Dreamliner для розширення та модернізації свого флоту. Ці літаки дозволять авіакомпанії розширити напрямки в Північній Америці.

Також, національний авіаперевізник Таджикистану Somon Air планує придбати до 14 літаків Boeing, зокрема чотири 787 і 10 літаків 737 MAX, а Uzbekistan Airways розглядає можливість придбати ще вісім літаків 787.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.

Як зазначив Трамп, три місяці тому адміністрація США порушила історичну мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, завершивши одну з восьми воєн, що тривали понад вісім місяців.

У цьому контексті американський лідер згадав про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що до списку завершених ним восьми воєн може додатись ще одна – війна Росії проти України. Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.