Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
фото з відкритих джерел

Національний авіаперевізник Таджикистану Somon Air планує придбати до 14 літаків Boeing

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові угоди, які передбачають продаж до 37 літаків Boeing авіакомпаніям Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Оголошення відбулося 6 листопада на саміті C5+1 у Вашингтоні, що відзначав 10-ту річницю дипломатичних відносин між центральноазіатськими країнами та США.

Згідно з інформацією Міністерства торгівлі США, національний перевізник Казахстану Air Astana планує придбати до 15 літаків Boeing 787-9 Dreamliner для розширення та модернізації свого флоту. Ці літаки дозволять авіакомпанії розширити напрямки в Північній Америці.

Також, національний авіаперевізник Таджикистану Somon Air планує придбати до 14 літаків Boeing, зокрема чотири 787 і 10 літаків 737 MAX, а Uzbekistan Airways розглядає можливість придбати ще вісім літаків 787.

Нагадаємо, лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.

Як зазначив Трамп, три місяці тому адміністрація США порушила історичну мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, завершивши одну з восьми воєн, що тривали понад вісім місяців. 

У цьому контексті американський лідер згадав про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що до списку завершених ним восьми воєн може додатись ще одна – війна Росії проти України. Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.

Теги: Boeing літак Казахстан Таджикистан США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ пише, що американський президент досі не ухвалив фінального рішення щодо операцій у Венесуелі
Адміністрація Трампа розглядає три варіанти операцій у Венесуелі: деталі від NYT
5 листопада, 06:34
Майк Уолтц закликав США не відступати і не дозволяти Китаю та Росії диктувати глобальну політику
Американський дипломат попередив: США не можуть дозволити Росії та Китаю встановлювати світові правила
5 листопада, 03:40
Чейні більшу частину дорослого життя страждав від серцево-судинних захворювань
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
4 листопада, 13:43
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
1 листопада, 00:33
«Історична» зустріч Трампа з СІ для миру в Україні не дала нічого
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
31 жовтня, 11:11
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
28 жовтня, 04:36
Трамп: Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі
17 жовтня, 04:01
Російський банк стверджував, що має право на презумпцію імунітету як суб’єкт «іноземної держави»
Верховний суд США відхилив апеляцію Сбербанку у справі MH17
7 жовтня, 08:55

Економіка

Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Адміністрація Трампа анонсувала угоди з Boeing у Центральній Азії
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів
Росія закупляє кандагарські яблука у талібів
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua