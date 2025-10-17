Головна Світ Політика
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що у США не буде іншого вибора, як ліквідувати ХАМАС, якщо вбивства у Газі не припиняться

Президент США Дональд Трамп попередив, що США можуть вдатись до «повної ліквідації» угруповання ХАМАС, якщо його бойовики продовжуватимуть вбивати людей у Секторі Газа поза межами досягнутої угоди. Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

«Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, що не є частиною угоди, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх», – йдеться в повідомленні Трампа.

Трамп також зазначив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню. Американський президент підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова».

Раніше президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться.

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. 

До слова, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами. 

