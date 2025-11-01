Головна Світ Політика
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
фото з відкритих джерел

Випробувальний полігон у Неваді, де Сполучені Штати востаннє проводили ядерні випробування у 1992 році, потребує ремонту

Заява президента США Дональда Трампа про намір відновити ядерні випробування вперше за понад 30 років викликала занепокоєння серед експертів. Як пише The Washington Post, фахівці попереджають, що фізичні тести є надзвичайно складними, дорогими та технічно застарілими, адже нині США використовують комп’ютерне моделювання замість вибухів, передає «Главком».

Хоча Трамп заявив, що дав доручення Пентагону, фактичне керівництво процесом здійснює Національна адміністрація ядерної безпеки (NNSA), яка підпорядковується Міністерству енергетики. Саме вона відповідає за випробувальний полігон у Неваді, де Сполучені Штати востаннє проводили ядерні випробування у 1992 році.

Колишні співробітники полігону зауважують, що повернення до таких випробувань може стати тривалим і коштовним процесом, адже досвід проведення фізичних тестів втрачено. Сьогодні американські вчені переважно проводять підкритичні випробування – тобто без справжніх вибухів.

За інформацією WP, сам полігон у Неваді перебуває у занедбаному стані. Люди, які відвідували об’єкт, описують його як «іржаву яму», а багато працівників NNSA було звільнено або відправлено у неоплачувані відпустки через фінансові труднощі.

Ядерний фізик Ернест Моніз, який очолював Міністерство енергетики під час президентства Барака Обами, зазначив, що навіть найпростіше випробування потребувало б щонайменше року підготовки. «Якщо ваша мета – просто провести демонстраційний тест і показати «піротехніку», це зайняло б рік», – сказав він.

Колишній заступник адміністратора NNSA Корі Гіндерштейн наголосив, що навіть такий тест може коштувати до $100 млн і вимагатиме створення нової інфраструктури, зокрема нового ствола для вибуху.

Попри критику, у Білому домі наполягають, що відновлення випробувань необхідне для демонстрації сили перед Росією, Китаєм і Північною Кореєю, які активно модернізують свої арсенали.

«Наш ядерний арсенал такий самий, як 50 років тому. Потрібно показати, що ми не боїмося і не піддамося тиску автократів у Пекіні, Москві та Пхеньяні», – заявив аналітик Heritage Foundation Роберт Пітерс, який підтримує ініціативу Трампа.

Раніше Трамп заявив, що вже передав розпорядження Пентагону. «Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Це стало можливим завдяки повному оновленню арсеналу під час мого першого терміну», – наголосив американський лідер.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
WP: Найбільший ядерний полігон США перебуває у занедбаному стані
