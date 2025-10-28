Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти

Вітакер заявив, що США готові допомогти Угорщині знайти нові постачальники енергоносіїв

Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти та знайти альтернативні джерела енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Видання підклюслює, що на відміну від багатьох інших країн Європи, які після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України значно скоротили закупівлю енергоносіїв з Росії, але Угорщина продовжила збільшувати імпорт нафти. Це викликає занепокоєння серед західних союзників.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що США готові допомогти Угорщині знайти нові постачальники енергоносіїв, щоб зменшити її залежність від Росії.

«Нашим друзям в Угорщині потрібно багато чого спланувати, і ми, як добрі союзники, звичайно ж, допоможемо їм скласти ці плани і реалізувати їх, щоб позбавити їх від російської нафти і газу», – Вітакер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту.