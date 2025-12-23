Головна Світ Економіка
Китай відкрив під водою найбільше родовище дорогоцінного металу в Азії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай відкрив під водою найбільше родовище дорогоцінного металу в Азії
Під морем Шаньдуна знайдено найбільше в Азії родовище золота
фото із відкритих джерел

Підводні копальні Китаю, ймовірно, вплинуть на світові ціни на золото

Поблизу півострова Шаньдун виявлено гігантське підводне родовище золота, яке містить сотні тонн дорогоцінного металу. Ця знахідка зміцнює позиції Пекіна як світового лідера золотовидобутку. Про це пише «Главком» із посиланням на scmp.

Нове родовище розташоване в акваторії містечка Лайчжоу. Завдяки цій знахідці підтверджені запаси золота в цьому районі перевищили 3900 тонн. Тепер на цей регіон припадає близько 26% усіх загальнонаціональних запасів Китаю.

Хоча точний обсяг саме підводної частини влада тримає в секреті, експерти називають родовище найбільшим у своєму роді в усій Азії. Відкриття стало результатом масштабної державної програми. Починаючи з 2021 року, Пекін інвестував у геологорозвідку майже $64 млрд, що дозволило знайти понад 150 нових родовищ корисних копалин.

Активізація пошуків зумовлена декількома факторами. Світова вартість золота продовжує зростати на тлі глобальної нестабільності. Золото є критично важливим для китайського техсектору – від виробництва електроніки до компонентів для аерокосмічної галузі. Накопичення золотих резервів допомагає Китаю захиститися від волатильності валют та західних санкцій.

Китай уже є лідером за обсягами видобутку золотої руди (377 тонн за минулий рік), проте за розвіданими запасами він поки що поступається Австралії, Росії та Південній Африці. Нові знахідки в морі можуть докорінно змінити цей баланс сил у найближчі роки.

Раніше міністерство природних ресурсів Китаю підтвердило відкриття родовища золота Дадунгоу (Dadongou). Це найбільше відкриття родовища золота в країні з моменту заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році.

Теги: Китай золото родовище

