Американський дипломат попередив: США не можуть дозволити Росії та Китаю встановлювати світові правила

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Американський дипломат попередив: США не можуть дозволити Росії та Китаю встановлювати світові правила
Майк Уолтц закликав США не відступати і не дозволяти Китаю та Росії диктувати глобальну політику
фото: АР

Майк Уолтц закликав США захищати свої інтереси від впливу Росії та Китаю на глобальні стандарти

Постпред США при ООН Майк Уолтц у своєму інтерв'ю Breitbart заявив, що Сполучені Штати повинні активно брати участь у формуванні світових стандартів, щоб уникнути ситуації, в якій Росія та Китай диктуватимуть умови глобальної економіки і політики, передає «Главком».

Уолтц підкреслив, що взаємодія Вашингтона з ООН та іншими міжнародними організаціями є критично важливою. За його словами, якщо США не будуть втручатися, решта світу встановить глобальні стандарти, що може призвести до втрати контролю над важливими питаннями.

«Нам потрібно зробити вибір: відступити і дозволити Китаю, Росії та іншим країнам встановлювати ці стандарти, або ж ми втручатимемося і будемо блокувати їхні дії, підтримуючи інтереси наших компаній і політику «Америка перш за все» », – зазначив Уолтц.

До слова, Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні. 

Суперництво між Китаєм і Росією у Центральній Азії стає все більш очевидним. І хоча країни мають спільні інтереси на глобальній арені, в регіоні вони змагаються за комерційну перевагу. Китай контролює більшість інвестицій та комерційних потоків, тоді як Росія поступово втрачає економічне лідерство, зокрема через санкції Заходу та зростаючу залежність від Пекіна.

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Крім того, під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

