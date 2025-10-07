Верховний суд США відхилив апеляцію Сбербанку у справі MH17

Російський банк стверджував, що має право на презумпцію імунітету як суб’єкт «іноземної держави»

Судді відхилили апеляцію Сбербанку на рішення суду нижчої інстанції

Верховний суд США відхилив клопотання російського Сбербанку, який намагався оскаржити рішення суду нижчої інстанції у справі про компенсацію за загибель 18-річного громадянина США на рейсі MH17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Судді відхилили апеляцію Сбербанку на рішення суду нижчої інстанції, яке дозволило родині Квінна Шансмана, загиблого в катастрофі 18-річного американського пасажира, подати позов проти контрольованого державою російського банку», – зазначається у повідомленні.

Родина Шансмана подала позов раніше, відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. Він дозволяє громадянам США, постраждалим внаслідок «акту міжнародного тероризму», вимагати відшкодування збитків у приватних цивільних позовах.

Водночас російський банк заявив, що має право на презумпцію імунітету як суб’єкт «іноземної держави» відповідно до закону про імунітет іноземних суверенних держав. Сбербанк запевняє, що суд попередньої інстанції помилився, визнавши, що він займається комерційною діяльністю, що й призвело до винятку з імунітету.

Перша інстанція у задоволенні клопотання Сбербанку відмовила. У лютому це рішення підтримала і апеляція, тож тепер справа повернеться у першу інстанцію.

Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.

Як повідомлялося, Велика палата Європейського суду з прав людини взяла до уваги матеріали, які були зібрані українським медіарегулятором. У пункті 1332 рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» суд процитував виступ голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії повідомило про оскарження рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації щодо причетності Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році у Міжнародному суді ООН.