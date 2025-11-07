Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.

Лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну, пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

Як зазначив Трамп, три місяці тому адміністрація США порушила історичну мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, завершивши одну з восьми воєн, що тривали понад вісім місяців.

У цьому контексті американський лідер згадав про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що до списку завершених ним восьми воєн може додатись ще одна – війна Росії проти України. Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні також зазначив, що його країна сподівається, що Трампу вдасться закінчити війну в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звернувся до нього з проханням допомогти у вирішенні війни в Україні, яку Росія «не може завершити вже 10 років».