Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
Молочний експорт з ЄС здорожчає на 42% через нові тарифи
фото: wsj.com

Торговельна війна загострюється: Китай вводить мита до 42,7% на молочну продукцію з ЄС

Китай завдає чергового удару по європейському експорту. Міністерство комерції КНР оголосило про запровадження тимчасових мит на молоко, сир та вершки з Євросоюзу. Це рішення стало відповіддю на обмеження Брюсселя щодо китайських електромобілів, пише «Главком» із посиланням на AP.

Нові мита набули чинності 23 грудня 2025 року. Ставки варіюються від 21,9% до 42,7% залежно від виробника. Під удар потрапив широкий спектр товарів:

  • Свіжі та перероблені сири (зокрема сири з пліснявою),
  • Молоко та вершки з вмістом жиру понад 10%,
  • Інша молочна продукція, що отримувала субсидії в межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Офіційний Пекін стверджує, що субсидії, які виплачують фермерам в Італії, Ірландії та Фінляндії, завдають шкоди внутрішньому молочному ринку Китаю. Однак аналітики впевнені: це пряма помста за те, що Євросоюз раніше запровадив мита до 45,3% на китайські електромобілі.

Це не перший подібний крок Китаю за останній час. Раніше під санкції Пекіна вже потрапили свинина з ЄС: мита до 19,8% та бренді (зокрема французький коньяк): мита до 34,9%.

Європейська комісія вже висловила протест, назвавши дії Китаю «необґрунтованими та безпідставними». Водночас у ЄС наголошують на гігантському торговому дефіциті з Китаєм, який минулого року перевищив 300 мільярдів євро, та закликають Пекін припинити використання недобросовісних торгових інструментів.

Нагадаємо, Китай у листопаді 2025 року придбав рекордну кількість золота з Росії на суму $961 млн, що стало максимальним показником за всю історію двосторонньої торгівлі. У жовтні 2025 року аналогічний обсяг поставок становив $930 млн.

Теги: санкції Китай Європа молочна продукція обмеження

