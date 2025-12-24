Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко

Молочний експорт з ЄС здорожчає на 42% через нові тарифи

Торговельна війна загострюється: Китай вводить мита до 42,7% на молочну продукцію з ЄС

Китай завдає чергового удару по європейському експорту. Міністерство комерції КНР оголосило про запровадження тимчасових мит на молоко, сир та вершки з Євросоюзу. Це рішення стало відповіддю на обмеження Брюсселя щодо китайських електромобілів, пише «Главком» із посиланням на AP.

Нові мита набули чинності 23 грудня 2025 року. Ставки варіюються від 21,9% до 42,7% залежно від виробника. Під удар потрапив широкий спектр товарів:

Свіжі та перероблені сири (зокрема сири з пліснявою),

Молоко та вершки з вмістом жиру понад 10%,

Інша молочна продукція, що отримувала субсидії в межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Офіційний Пекін стверджує, що субсидії, які виплачують фермерам в Італії, Ірландії та Фінляндії, завдають шкоди внутрішньому молочному ринку Китаю. Однак аналітики впевнені: це пряма помста за те, що Євросоюз раніше запровадив мита до 45,3% на китайські електромобілі.

Це не перший подібний крок Китаю за останній час. Раніше під санкції Пекіна вже потрапили свинина з ЄС: мита до 19,8% та бренді (зокрема французький коньяк): мита до 34,9%.

Європейська комісія вже висловила протест, назвавши дії Китаю «необґрунтованими та безпідставними». Водночас у ЄС наголошують на гігантському торговому дефіциті з Китаєм, який минулого року перевищив 300 мільярдів євро, та закликають Пекін припинити використання недобросовісних торгових інструментів.

